Galatasaray Göztepe maçı hakemi Batuhan Kolak kimdir? Batuhan Kolak istatistikleri ve hakem karnesi

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Göztepe - Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kritik virajında görev alacak ismi kamuoyuna duyurdu. Dev mücadelede düdük çalacak isim, son yıllarda adını üst liglerde daha sık duymaya başladığımız Batuhan Kolak oldu.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ BATUHAN KOLAK KİMDİR?

Süper Lig’de sezonun son haftalarına yaklaşılırken heyecan dozu artan karşılaşmalardan biri olan Göztepe - Galatasaray mücadelesi öncesinde gözler karşılaşmayı yönetecek isme çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı atama doğrultusunda mücadelede orta hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak. Karşılaşmanın hakem triyosu, yardımcıları ve temsilcileri ile birlikte resmen açıklandı.

Taraftarlar ve futbol kamuoyu şimdi Batuhan Kolak’ın hakemlik kariyerine ve istatistiklerine daha yakından bakmak istiyor.

Antalya bölgesi hakemlerinden olan Batuhan Kolak, bugüne kadar yönettiği maçlardaki performansı ve yönetim tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. 25 Mart 1996 doğumlu olan Kolak, 29 yaşında ve hakemlik kariyerinde 100’ü aşkın maça çıkmış durumda.

BATUHAN KOLAK İSTATİSTİKLERİ

Batuhan Kolak profesyonel ve amatör seviyelerde toplam 101 karşılaşmayı yönetti. Yönettiği karşılaşmalarda 49 kez ev sahibi takımlar, 23 kez beraberlik, 28 kez ise deplasman ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.

Batuhan Kolak maç başına ortalama 4,6 sarı kart ve 0,2 kırmızı kart istatistiğine sahip.

Hakemlik kariyerinde Süper Lig seviyesinde ise yalnızca 2 maça çıkan Batuhan Kolak, bu karşılaşmalarda 1 galibiyeti ev sahibi, 1 galibiyeti de deplasman ekibi alırken kart ortalamaları 4,5 sarı kartla sınırlı kaldı.

1. Lig’de 20 maç, 2. Lig’de 29 maç, 3. Lig’de 16 maç ve Bölgesel Amatör Lig’de 18 karşılaşmayı yöneten Kolak, ayrıca genç yaş gruplarına ait U19 Elit A, U17 Elit A ve Kadınlar 1. Ligi gibi organizasyonlarda da görev aldı. Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta düdük çaldı.

2024-2025 sezonunda 24 karşılaşmada görev alan Kolak, ev sahibi ekiplerin 9 galibiyet aldığı, 7 maçın berabere bittiği ve 8 kez deplasman takımlarının kazandığı karşılaşmalarda görev aldı.

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Batuhan Kolak’ın yönettiği son karşılaşma ise 15 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Kahramanmaraş İstiklal - Sebat Gençlik mücadelesiydi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Şimdi gözler 24 Mayıs 2025 tarihindeki Göztepe - Galatasaray maçında olacak.

Kolak Göztepe - Galatasaray maçında yardımcıları Samet Çiçek ve Erkan Akbulut ile birlikte sahada olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Yunus Dursun üstlenecek.

Maçın gözlemcisi Mürvet Sezer olurken, temsilci ekibinde Ahmet Şahin, Mustafa Sinan Boz, Sadettin Dağ ve Ömer Dalman yer alacak.

Galatasaray ile Göztepe arasında daha önce oynanan mücadelede Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.