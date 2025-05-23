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Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu! Victor Osimhen yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın Göztepe maçı kadrosu! Victor Osimhen yok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayserispor ile 18 Mayıs'ta oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak, Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, 24 Mayıs Cumartesi akşamı Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Nijeryalı forvet Victor Osimhen dahil 7 oyuncu, İzmir kafilesinde yer almadı.

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı.

KAFİLEDE 7 EKSİK

Teknik direktör Okan Buruk'un, sarı kart cezalısı Fernando Muslera ve Gabriel Sara'nın yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'e kadroda yer vermemesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu! Victor Osimhen yok - 1. Resim

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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