Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Göztepe kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, ligin 37. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken Galatasaray Göztepe kamp kadrosu da duyuruldu.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'de sezonun son düzlüğüne girilirken, şampiyonluğu önceden ilan eden Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. Galatasaray Göztepe maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Galatasaray Göztepe maçı beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Yayın şifreli olarak gerçekleşeceği için izleyicilerin karşılaşmayı takip edebilmesi adına platforma abone olması gerekecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU

Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ligdeki son iki haftaya formalite gözüyle bakan Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Okan Buruk’un tercihleri doğrultusunda belirlenen kadroda dikkat çeken eksikler bulunuyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Fernando Muslera ve Gabriel Sara kafileye dahil edilmedi. Bunun dışında sakatlık, dinlendirme ya da teknik nedenlerle Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen gibi isimler de İzmir’e götürülmedi.

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Galatasaray Göztepe maçı kamp kadrosu:

Elias Jelert Carlos Cuesta

Przemysław Frankowski

Yusuf Demir

Atakan Ordu

Jankat Yılmaz Efe Akman

Álvaro Morata

Metehan Baltacı

Arda Ünyay

Mario Lemina

Ismail Jakobs Eyüp Aydın

Davinson Sánchez

Roland Sallai Kerem Demirbay

Dries Mertens

Eren Elmalı

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Ahmed Kutucu

Kaan Ayhan

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19.00 olarak açıklandı.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele hem Galatasaray’ın şampiyonluk sonrası moral bulması hem de Göztepe’nin ligdeki puan durumu için önemli.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Göztepe - Galatasaray maçında düdük Batuhan Kolak’a emanet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem triosuna göre, Kolak’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Yunus Dursun görev alacak.

Maçın gözlemcisi Mürvet Sezer olurken, temsilcilik görevini Ahmet Şahin, Mustafa Sinan Boz, Sadettin Dağ ve Ömer Dalman yürütecek.