Passolig kalktı mı, iptal mi edildi? TFF tüm detayları açıkladı!

Türkiye’de 2014 yılından bu yana kullanılan Passolig uygulaması, 2025-2026 sezonu itibarıyla tamamen kaldırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı karar, Süper Lig ve 1. Lig’de maçlara giriş sürecini tamamen değiştirecek. Passolig kalktı mı, iptal mi edildi soruları ise futbolseverlerin gündeminde.

Yeni sistemle birlikte taraftarlar, artık stadyumlara Passolig kartları ile giriş yapmayacak. Yeni uygulama, hem maliyetleri azaltacak hem de stadyum girişlerini teknolojik açıdan daha pratik hale getirecek. Peki, Passolig kalktı mı, iptal mi edildi, Passolig yerine ne kullanılacak, maçlara neyle girilecek?

PASSOLİG KALKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonuyla birlikte Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. 2014 yılından bu yana kullanılan Passolig sistemi, yeni sezondan itibaren artık aktif şekilde kullanılmayacak.

Federasyonun resmi duyurusuna göre, taraftarların stadyumlara giriş süreci tamamen çipli T.C. kimlik kartları üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni dönüşümle birlikte Passolig uygulaması yerini daha güncel, teknolojik ve pratik bir sisteme bırakıyor.

Sistemin hayata geçmesiyle birlikte Passolig’in mevcut haliyle kullanımı sona erecek.

PASSOLİG İPTAL Mİ OLDU?

2025-2026 sezonu itibarıyla Passolig kartlarının stadyum girişlerinde geçerli olmayacağı, bunun yerine elektronik biletlerin doğrudan kimlik kartlarına yükleneceği belirtildi. Passolig fiilen kullanım dışı bırakılacak.

Yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte, yıllık kart ücreti ve benzeri ek maliyetler de ortadan kalkacak.

PASSOLİG YERİNE NE KULLANILACAK?

Yeni dönemde Passolig’in yerini, çipli T.C. kimlik kartlarına entegre edilen elektronik bilet uygulaması alacak. Taraftarlar, maç biletlerini anlaşmalı bilet satış platformlarından temin edecek ve biletleri kimlik kartlarına yükleyerek stadyum kapılarında giriş yapabilecek.

Yeni sistemde herhangi bir fiziki bilete ya da ayrı bir kart taşımaya ihtiyaç duyulmayacak. Girişlerde kullanılacak elektronik cihazlar, kimlik kartlarındaki çip üzerinden biletin doğrulamasını yapacak ve hızlı geçiş imkanı sağlayacak.