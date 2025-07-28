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Çorum'da acı kayıp! Alevler mahsur kalan çiftçiyi de aldı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum&#039;da acı kayıp! Alevler mahsur kalan çiftçiyi de aldı...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’un Ortaköy ilçesinde anız yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan Mehmet Civan hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye, son 1 aydır amansız orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Çorum'da meydana gelen tarla yangınında ise, acı bir olay yaşandı.

Çorum'da acı kayıp! Alevler mahsur kalan çiftçiyi de aldı... - 1. Resim

KENDİ TARLASINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesi Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bulunan anızları yakan Mehmet Civan, alevlerin büyümesi üzerine kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlerin arasında kalan Civan hayatını kaybetti. Yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Civan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Civan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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