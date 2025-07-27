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Pazarı kana bulamışlardı! Çorum'daki kavgada yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pazarı kana bulamışlardı! Çorum&#039;daki kavgada yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da, semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada tüfekle ateş açılması sonucu Kemal Topçu, A.A., E.İ., R.C.T., A.İ., S.D., B.B. ve M.A.İ. yaralandı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Öldürme olayının faili 2 kişi de dahil olmak üzere silahlı çatışmaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin tamamı, olayda kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Kemal Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pazarı kana bulamışlardı! Çorum'daki kavgada yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Olayın ardından D.A. ve M.A.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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