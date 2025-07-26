Pazarcıların yer kavgasında kan döküldü! Çok sayıda yaralı var

Çorum'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen pazarcılar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında edinilen bilgiye göre, semt pazarında köftecilik ile gözlemecilik yapan iki esnaf arasında, aralarında daha önce bulunan husumet sebebiyle tartışma çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen kavga sırasında bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.