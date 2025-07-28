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Bir kentte daha rekor geldi, daha da artacak dendi! Termometreler 42 dereceyi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hava Durumu, Sıcak Hava Dalgası, Samsun, Vezirköprü, Uyarı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sıcaklık 42 dereceye ulaşarak tüm zamanların rekoru kırıldı; yarın ise 44 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Samsun'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 15 Ağustos 1938'de 39 derece olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ise Samsun'un Vezirköprü ilçesinde termometreler 42 dereceyi gösterdi. Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı şehirde Havza'da da sıcaklık 40 dereceye yükseldi.

Samsun merkez ilçelerinde hava sıcaklığı nemle birleşince hissedilen sıcaklık 36 dereceyi geçti.

Bir kentte daha rekor geldi, daha da artacak dendi! Termometreler 42 dereceyi gördü - 1. Resim

SIVI TÜKETİLMESİ İÇİN UYARILAR YAPILDI

Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve çeşmelere koştu. Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneş altında fazla kalmamaya çalıştı.

Aşırı sıcaklıktan gölgelik alanlara saklanarak kurtulmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, zorunda olmadıkça güneş altında durmadıklarını, daha önce böyle kavurucu bir sıcağa şahit olmadıklarını söylediler.

Bir kentte daha rekor geldi, daha da artacak dendi! Termometreler 42 dereceyi gördü - 2. Resim

44 DERECEYİ BULABİLİR

Meteoroloji verilerine göre Samsun'da ve Vezirköprü'de hava sıcaklığının artarak devam edeceği, yarın rekorun tazelenerek 44 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan yetkililer, güneş ışınlarının dik gediği 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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