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GAZAP ABD medyasında! "Şimdiye kadarki en güçlüsü"

Kaynak: Dış Haberler
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GAZAP ABD medyasında! &quot;Şimdiye kadarki en güçlüsü&quot;
Türkiye, Bomba, Savunma Sanayi, NATO, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, parçacıklı uçak bombası GAZAP'ı, IDEF 2025’te ilk kez tanıttı. ABD medyası, GAZAP hakkında "NATO üyesi bir ülke olarak şimdiye kadarki en güçlü bomba" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen parçacıklı uçak bombası GAZAP, IDEF 2025’te ilk kez tanıtıldı.

ABD medyası, GAZAP hakkında "NATO üyesi bir ülke olarak şimdiye kadarki en güçlü bomba" ifadelerini kullandı.

GAZAP ABD medyasında! "Şimdiye kadarki en güçlüsü" - 1. Resim

NATO ÜYESİ BİR ÜLKE OLARAK "EN GÜÇLÜSÜ"

ABD merkezli haber sitesi Miami Herald, GAZAP için şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak şimdiye kadarki “en güçlü” havadan atılan konvansiyonel bombası olarak tanımlanan yeni bir bombayı tanıttı. “GAZAP” adı verilen termo-barik bomba, “son derece yıkıcı” etkiye sahip.

GAZAP BOMBASININ ÖNEMİ

Termobarik silahlar; vakum bombası, yakıt-hava mühimmatı veya aerosol bomba olarak da bilinir. Bu silahlar, yakıtla karışan oksijen sayesinde yüksek sıcaklıklı bir patlama oluşturur. İlk patlamadan sonra ikinci bir tetikleme gerçekleşir ve bu da silahı, benzer boyuttaki diğer nükleer olmayan bombalardan çok daha yıkıcı hale getirir.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik işgalinin erken evrelerinde bu tür silahları kullanmış; Batılı analizler bu durumu doğrulamıştı. Sovyetler Birliği de Afganistan savaşında termobarik mühimmat kullanmıştı. İki aşamalı bu bombalar, on yıllardır Batılı ülkelerin envanterlerinde de yer alıyor.

GAZAP'IN ÖZELLİKLERİ

GAZAP bombasının ağırlığı 2.000 pound (yaklaşık 907 kilogram). Anadolu Ajansı'nın ismini vermediği bir yetkiliye dayandırdığı habere göre bomba, sertifikasyon testlerini başarıyla geçti ve “kullanıma hazır” durumda. Türkiye’nin bu adımı, ülkenin savunma sanayisinde ihracatçı bir güç olma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dış Haberler

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