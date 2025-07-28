Ahmet Aydın kimdir, suçları neler?

‘Daltonlar’ silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan Ahmet Aydın'ın suçu neydi? Ahmet Aydın'ın geçmişi ve hakkındaki suçlamalar araştırılıyor

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın'ın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'Daltonlar' organize suç örgütü üyesi olan A. A. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı" açıklamasını yaptı.

Peki ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar...

AHMET AYDIN KİMDİR, SUÇLARI NELER?

Ahmet Aydın, Türkiye’de “Daltonlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün önde gelen üyelerinden biri olarak biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Aydın, örgüt üyeliğinin yanı sıra, gasp, yağma, tehdit, silahlı saldırı ve organize suç faaliyetlerinde aktif rol almakla suçlanıyor. Uzun süredir yurtdışında bulunan Aydın, Gürcistan ile düzenlenen ortak operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Güvenlik birimleri, Aydın’ın örgütün finansal kaynaklarını yönetmek ve yasa dışı faaliyetleri koordine etmekle de bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.