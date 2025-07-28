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Adana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Cinnet getiren infaz koruma memuru karısını ve kızının canına kıydı. Polislere teslim olmak istemeyen katil baba, aynı tabancayla intihar etti.

Adana'da infaz koruma memuru, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polise teslim olmayan şahıs, aynı tabanca ile intihar etti.

KIZI VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

Adana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti - 1. Resim

DİĞER KIZI EVDEN KAÇIP KOMŞUYA SIĞINDI

Bu sırada çiftin diğer kızları, silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı.

Adana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti - 2. Resim

Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ

Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Adana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti - 3. Resim

ANNEDEN KIZLARINA YÜREK YAKAN MESAJ

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı.

Adana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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