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Yolcu gemisinde dehşet! Kadın meslektaşını defalarca bıçakladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yolcu gemisinde dehşet! Kadın meslektaşını defalarca bıçakladı
Cinayet, Bahamalar, Miami, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Miami’den Bahamalar’a giden lüks yolcu gemisinde çalışan bir kişi, kadın meslektaşını defalarca kez bıçakladıktan sonra denize atlayarak intihar etti. Saldırganın cesedi denizden çıkarılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç olay, Miami’den Bahamalar’a giden Royal Caribbean’a ait lüks yolcu kruvaziyerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Güney Afrikalı bir mürettebat üyesi, kadın meslektaşını defalarca bıçakladıktan sonra denize atladı. 

DENİZE DÜŞEN MÜRETTEBAT ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİNİN DURUMU STABİL

Olay kurtarma ekiplerini harekete geçirirken, şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,  "Mürettebat üyelerinden biri yaralandı, gemideki sağlık ekibi tarafından müdahale edildi ve şu anda durumu stabil. Maalesef diğer mürettebat üyesi denize düştükten sonra hayatını kaybetti. Mürettebat üyesinin ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Mahremiyetlerine saygı duyduğumuz için paylaşacağımız ek bir bilgi yok.'' açıklamasında bulundu. 

Yolcu gemisinde dehşet! Kadın meslektaşını defalarca bıçakladı - 1. Resim

Denize atlayan mürettebat üyesinin cansız bedenine ulaşılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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