ABD'de 9 çocuğa görülmemiş işkence! Yetkililer harekete geçti, çocuklar koruma altına alındı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 4 kişi, dördü evlatlık olmak üzere toplamda dokuz çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında kan donduran detaylar ortaya çıkarken, evdeki tüm çocukların devlet korumasına alındığı bildirildi.

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Florida eyaletinde yaşandı. Aynı aileden olduğu bildirilen 4 kişi, beşi biyolojik çocukları olmak üzere 9 çocuğa çeşitli işkenceler uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, bir görgü tanığının birkaç gün önce çocuklardan birinin "elektronik şok tabancası" taşıdığını fark etmesi ve durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

BÖYLE İŞKENCE GÖRÜLMEDİ

İfadesi alınmak üzere karakola getirilen çocuklar, herhangi bir sebep olmaksızın yatakların baza kısmına kapatıldıklarını, yüzlerine sirke ve çeşitli sıvılar sıkıldığını bildirdi. Öte yandan bastonla dövüldüklerini ifade eden talihsiz çocuklar, tavan yapımında kullanılan kontrplaklarla işkence gördüklerini belirtti.

Columbia County Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 7-16 yaş aralığındaki çocukların okula gönderilmediği, işkenceler sırasında ağır yaralanan çocukların doktora götürülmediği de ortaya çıktı.

Bununla birlikte yetkililer, evlat edinilen çocukların biyolojik çocuklara kıyasla adil olmayan bir muameleye maruz kaldığını vurgularken, çocukların adlarının ve doğum günlerinin bilinmediğini söyledi.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 aile üyesi tutuklanırken, çocuklar devlet koruması altına alındı.