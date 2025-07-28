İnşaatlar azaldı, kiralar neredeyse 3 katı yükseldi! Putin'e görülmemiş eleştiri geldi

Rusya'da Stavropol Valisi Vladimirov, Devlet Başkanı Putin’le yaptığı görüşmede bölgedeki inşaat düşüşü, kira artışı ve sağlık personeli yetersizliğine dikkat çekerek alışılmışın dışında eleştirilerde bulundu. Vali, krizin başlıca nedeni olarak yüksek faiz oranlarını gösterirken, Moskova ile yerel yönetim arasında savaş kaynaklı mali gerilimler yaşandığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 28 Temmuz’da Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov ile gerçekleştirdiği görüşme, alışılmışın dışında olumsuz bir havada geçti.

Vali Vladimirov, bölgesinde yeni konut inşaatlarının ciddi şekilde azaldığını, kira fiyatlarının ise hızla yükseldiğini belirterek sert uyarılarda bulundu. Ayrıca bölgede “ciddi bir sağlık personeli yetersizliği” yaşandığını da dile getirdi.

PUTİN'E DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİ

Meduza haber sitesinden edinilen bilgilere göre, gazeteciler tarafından dikkatle takip edilen görüşmede, Vladimirov’un açık sözlü değerlendirmeleri, genellikle kamuya açık toplantılarda başkana sunulan olumlu raporlardan farklılık gösterdi.

Özellikle Putin’in daha önce inşaat alanında övdüğü Stavropol için bu açıklamalar dikkat çekici bulundu.

KİRALAR YÜKSELDİ, VALİDEN SERT ELEŞTİRİ GELDİ

Vali, konut krizinin başlıca nedeni olarak Rusya’daki yüksek faiz oranlarını gösterdi. Vladimirov, 2013’te metrekare fiyatı 19 bin ruble (yaklaşık 55 dolar) olan dairelerin bugün 130 bin rubleye (yaklaşık 150 dolar) yükseldiğini, lüks konutlarda bu rakamın 600 bin rubleye (yaklaşık 700 dolar) kadar çıktığını açıkladı.

İnşaat sektörü, Rusya Merkez Bankası’nın Ekim 2024’te yüzde 21’e kadar yükselttiği faiz oranlarından olumsuz etkilenmişti. Bu oran, ancak Haziran 2025’te düşürülmeye başlanmış olup, günümüzde yüzde 18 seviyesinde seyrediyor.

SAĞLIKTA KRİZ

Vladimirov ayrıca kamu hizmetlerinde ciddi personel açıkları olduğunu belirtti. Valiye göre doktor kadrolarının yalnızca yüzde 83’ü dolu, acil sağlık hizmetleri ise yüzde 57 kapasiteyle çalışıyor.

Kuzey Kafkasya’da, Gürcistan ve Azerbaycan sınırında yer alan Stavropol bölgesi, önemli bir tarım merkezi konumunda. Ukrayna’daki savaşın doğrudan etkilerinden büyük ölçüde uzak kalan bölge, işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki yeniden inşa faaliyetlerine destek vermesi nedeniyle önemli bütçe ve kaynak sıkıntıları yaşıyor. Vladimirov’un federal tarım sübvansiyonlarına dair eleştirileri ve kredi desteği talebi, Moskova ile bölge yönetimleri arasındaki savaş kaynaklı mali gerginliklerin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.