Tüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi

Kanada’nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, 10 binden fazla uçuş görevlisinin greve gitmesi üzerine tüm operasyonlarını askıya aldı. Grev, anlaşma sağlanamayan sözleşme görüşmelerinin ardından Cumartesi günü sabah erken saatlerde başladı.

1985'TEN BU YANA İLK

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) sözcüsü Hugh Pouliot, grevin resmi olarak başladığını doğrularken, sendika yaptığı açıklamada tüm üslerde pankartların ve grev hattının aktif olacağını duyurdu. Bu, Air Canada uçuş görevlilerinin 1985’ten bu yana ilk grevi olarak kayıtlara geçti.

AIR CANADA ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

CBS News'den edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki sözleşme görüşmelerinde, şirketin hükümet tarafından atanacak arabulucuya başvurması önerisi sendika tarafından reddedilmişti. Böyle bir arabuluculuk süreci, grev hakkını ortadan kaldırarak üçüncü tarafın yeni sözleşme şartlarını belirlemesine yol açacaktı.

Uçuş görevlileri Cumartesi sabahı 01.00 EDT civarında iş bıraktı. Air Canada ise aynı saatlerde uçuş görevlilerini havalimanlarından uzaklaştırmaya başladı. Federal İşler Bakanı Patty Hajdu, tarafları bir araya getirerek anlaşmaya varmaları için çağrıda bulundu.

Air Canada, günlük yaklaşık 130 bin kişinin etkileneceğini ve 25 bin Kanadalının yurtdışında mahsur kalacağını açıkladı. Şirket, günde yaklaşık 700 uçuş gerçekleştiriyor. Etkilenen yolculara alternatif seyahat seçenekleri sunulacağı belirtilirken, başka havayollarında yer bulmanın zor olduğu ve yaz dönemi nedeniyle doluluk oranlarının yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

YÜZDE 8'LİK ARTIŞ YETERLİ GELMEDİ

Şirket ve sendika yaklaşık sekiz aydır sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında ücret ve uçuş görevlilerinin uçuş dışında yaptığı işlerin karşılığı konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Air Canada’nın son teklifi dört yıl içinde toplam tazminat ve yan haklar ile birlikte %38’lik artış öngörüyordu; sendika ise ilk yıl için önerilen yüzde 8’lik artışın enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirtti.

Air Canada, grevden etkilenen yolcuların web sitesi veya mobil uygulama üzerinden tam bilet iadesi talep edebileceklerini açıkladı. Şirket, operasyonların ne kadar süreyle duracağını net olarak belirtmezken, geçici bir anlaşma sağlanmasının ardından uçuşların yeniden başlamasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.