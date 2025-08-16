Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi

Tüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Tüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük &#039;grev&#039; krizi
Kanada, Air Canada, Grev, Uçuşlar, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kanada’nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, 10 binden fazla uçuş görevlisinin greve gitmesi üzerine tüm operasyonlarını askıya aldı. Bu, Air Canada uçuş görevlilerinin 1985’ten bu yana ilk grevi olarak kayıtlara geçti.

Kanada’nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, 10 binden fazla uçuş görevlisinin greve gitmesi üzerine tüm operasyonlarını askıya aldı. Grev, anlaşma sağlanamayan sözleşme görüşmelerinin ardından Cumartesi günü sabah erken saatlerde başladı.

1985'TEN BU YANA İLK

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) sözcüsü Hugh Pouliot, grevin resmi olarak başladığını doğrularken, sendika yaptığı açıklamada tüm üslerde pankartların ve grev hattının aktif olacağını duyurdu. Bu, Air Canada uçuş görevlilerinin 1985’ten bu yana ilk grevi olarak kayıtlara geçti.

Tüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi - 1. Resim

AIR CANADA ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

CBS News'den edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki sözleşme görüşmelerinde, şirketin hükümet tarafından atanacak arabulucuya başvurması önerisi sendika tarafından reddedilmişti. Böyle bir arabuluculuk süreci, grev hakkını ortadan kaldırarak üçüncü tarafın yeni sözleşme şartlarını belirlemesine yol açacaktı.

Uçuş görevlileri Cumartesi sabahı 01.00 EDT civarında iş bıraktı. Air Canada ise aynı saatlerde uçuş görevlilerini havalimanlarından uzaklaştırmaya başladı. Federal İşler Bakanı Patty Hajdu, tarafları bir araya getirerek anlaşmaya varmaları için çağrıda bulundu.

Air Canada, günlük yaklaşık 130 bin kişinin etkileneceğini ve 25 bin Kanadalının yurtdışında mahsur kalacağını açıkladı. Şirket, günde yaklaşık 700 uçuş gerçekleştiriyor. Etkilenen yolculara alternatif seyahat seçenekleri sunulacağı belirtilirken, başka havayollarında yer bulmanın zor olduğu ve yaz dönemi nedeniyle doluluk oranlarının yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Tüm uçuşlar iptal! Ülkenin en büyük havayolu şirketinde büyük 'grev' krizi - 2. Resim

YÜZDE 8'LİK ARTIŞ YETERLİ GELMEDİ

Şirket ve sendika yaklaşık sekiz aydır sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında ücret ve uçuş görevlilerinin uçuş dışında yaptığı işlerin karşılığı konusunda anlaşmazlık devam ediyor. Air Canada’nın son teklifi dört yıl içinde toplam tazminat ve yan haklar ile birlikte %38’lik artış öngörüyordu; sendika ise ilk yıl için önerilen yüzde 8’lik artışın enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirtti.

Air Canada, grevden etkilenen yolcuların web sitesi veya mobil uygulama üzerinden tam bilet iadesi talep edebileceklerini açıkladı. Şirket, operasyonların ne kadar süreyle duracağını net olarak belirtmezken, geçici bir anlaşma sağlanmasının ardından uçuşların yeniden başlamasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandıManisa'da 16 yaşındaki kız çocuğu evinde katledildi! Sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya açıkladı: Ukrayna'da iki bölgeyi ele geçirdik! - DünyaRusya açıkladı: İki bölgeyi ele geçirdik!Gümrük vergileri kendi üreticisini vurdu! Verim de düşünce kriz baş gösterdi - DünyaGümrük vergileri kendi üreticisini vurdu!Putin, Kremlin'den Alaska zirvesini değerlendirdi! Krizin nedeni barışın da temeli olmalıdır  - DünyaPutin, Kremlin'den Alaska zirvesini değerlendirdi!Alaska'daki tarihi zirve sonrası Almanya'dan çarpıcı güvenlik açıklaması! Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var - Dünya"Ukrayna'nın garantiye ihtiyacı var"Liderler ne dedi? Trump-Putin zirvesine üst düzey isimlerden ortak çıkış! - DünyaLiderler Trump-Putin zirvesi sonrası ne dedi?ABD'den Gazze'ye veto! Filistinlilere vize vermeyi durdurdu - DünyaFilistinlilere vize vermeyi durdurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...