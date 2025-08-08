Türk donanması harekete geçti! Rum-Yunan planı saniyeler içinde çöktü

Dışişleri ve Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Cebelitarık bandıralı Fugro Gauss gemisiyle Türkiye’nin kıta sahanlığında izinsiz deniz araştırması yapma girişiminin engellendiğini duyurdu.

Kaynaklar, 5 Ağustos’ta yayınlanan yasadışı NAVTEX’in ardından Türk deniz unsurlarının bölgeye sevk edildiğini ve gemiye “önceden izin olmadan faaliyet yürütülemeyeceği” uyarısının yapıldığını iletti.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ise Ankara’nın uyarısına rağmen söz konusu faaliyetleri “Kıbrıs’ın MEB’i” içinde göstererek uluslararası hukuka aykırı iddialarını sürdürdü.

TÜRKİYE: EGEMENLİK HAKLARIMIZ SARSILMAZ

Savunma Bakanlığı yetkilileri, 18 Mart 2020’de BM nezdinde tescil edilen Türk kıta sahanlığının tam koruma altında olduğunu belirterek “Bu tür izinsiz eylemler uluslararası hukuka aykırıdır ve müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

Ankara, daha önce de Temmuz 2024’te Yunanistan’ın Karpathos açıklarında benzer bir girişimini engellemişti.

YUNAN BASINI OLAYI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞTI

Yunanistan’da yayımlanan To Vima gazetesi ve Kıbrıs Rum devlet kanalı ERT, Türk müdahalesi olmadığını ileri sürdü. ERT, “Tek gelişme Ankara’nın yayınladığı anti-NAVTEX oldu” ifadesine yer verirken, Türkiye’nin kıta sahanlığına ilişkin haklı pozisyonunu “yasal dayanağı olmayan iddia” şeklinde nitelendirdi.

Ankara ise söz konusu açıklamaları, “gerçekleri gölgelemeye ve hukuksuz oldubittileri meşrulaştırmaya yönelik” çabalar olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin karşı çıktığı deniz araştırması, EMC adlı sualtı fiber optik kablo projesi kapsamında yürütülmekteydi.

Projeye Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suudi Arabistan, İngiltere ve Almanya dahil.

TÜRKİYE'NİN SERT TEPKİSİ ATİNA'YI GERİ ADIM ATTIRDI

Eski Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, Türkiye’nin Kasos açıklarındaki deniz altı araştırmalarına sert tepki göstererek bölgeye savaş gemileri göndermesinin Atina’yı geri adım atmaya zorladığını söyledi.

Valinakis, Yunanistan’ın Girit çevresindeki arama çalışmalarını askıya aldığını, iki büyük enerji şirketine ait kiralık gemilerin limanda bekletildiğini ve bu süreçte firmalara 200 milyon avro ödeme yapıldığını açıkladı.

İSRAİL BASINI: TÜRKLER KABLOYU KESEBİLİRDİ

İsrail merkezli Kanal 12, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşunun, İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin milyarlarca dolarlık denizaltı elektrik bağlantısı projesini durma noktasına getirdiğini yazdı.

“Erdoğan’ın Akdeniz’deki fırtınası” başlıklı haberde, üç ülkenin ortak yürüttüğü denizaltı elektrik hattı projesinin Ankara’nın sert diplomatik uyarıları ve sahadaki hamleleri sonrası rafa kaldırıldığı belirtildi.

Haberde, Yunan yetkililerin “Türkler kabloyu kesebilirdi” sözleriyle geri adımı doğruladığı aktarıldı.

SUALTI GÜÇ KABLOSU PROJESİ DURDU

Dünyanın en uzun ve en derin sualtı güç kablosu olma özelliği taşıyan ve Avrupa’ya enerji aktarmayı hedefleyen proje, Türkiye’nin sert tepkisi sonrası askıya alındı. Projenin, GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik ağına bağlanması planlanıyordu.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR BEKLEMEDE

İsrail basını, Türkiye’nin müdahalesinin yalnızca Interconnector güç kablosu projesini değil, EastMed doğalgaz boru hattı ve IMEC ulaştırma koridoru gibi toplam maliyeti 10 milyar doları aşan projeleri de etkilediğini duyurdu.

TÜRKİYE: OLDUBİTTİLERE İZİN YOK

Türk güvenlik ve diplomasi kaynakları, Kasos ve Karpathos adalarının doğusunda yürütülen denizaltı elektrik hattı çalışmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yetkililer, “Oldubittilere kesinlikle müsaade edilmeyecek” diyerek Türkiye’nin kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarının korunacağını vurguladı.