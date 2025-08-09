Türk Hava Yolları, Air Europa’ya ortak oluyor! 275 milyon avroluk teklif ortalığı karıştırdı
Türk Hava Yolları (THY), Avrupa semalarında dengeleri değiştirecek büyük bir adım attı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu, İspanya merkezli Air Europa’nın yüzde 26-27’lik hissesini almak için 275 milyon avroluk bağlayıcı teklif sundu. İspanya basını haberi manşetlerine taşırken, köklü Hidalgo ailesinin teklife sıcak baktığı, Avrupa Birliği rekabet kurumlarının ise süreci mercek altına aldığı bildirildi.
İspanya basınında yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), İspanya merkezli Air Europa’nın sermayesinin yüzde 26-27’sini almak için 275 milyon avronun üzerinde bağlayıcı teklif sundu.
Hidalgo ailesi teklifi kabul etmeye sıcak bakarken, anlaşmanın Avrupa-Latin Amerika hava trafiğinde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
HİDALGO AİLESİ: BÜYÜK MALİ HUZUR SAĞLAYACAK
Air Europa’nın yüzde 80’ine sahip Hidalgo ailesi, Türkiye’nin teklifinin şirkete “büyük bir mali huzur” getireceğini ve “İspanya ile Madrid merkezi için iyi bir anlaşma” olduğunu belirtti. Sermaye artışı sonrası aile, çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek ancak masada THY ve IAG gibi iki büyük ortak yer alacak.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın “Geniş gövde bir uçak fiyatı kadar” diye tarif ettiği bedelle, sadece bir ortaklık değil, stratejik bir iş birliği de inşa ediliyor ve havacılık ekosisteminde THY dünya liderliğine oynuyor.
AVRUPA REKABET KURULLARI YAKINDAN İZLİYOR
Pandemi sonrası 475 milyon avroluk kamu desteği alan Air Europa, İspanyol hükümeti için stratejik önemde bulunuyor. Bu nedenle AB rekabet otoriteleri, THY’nin girişini stratejik kontrol ve rekabet koşulları açısından inceleyecek.
IAG YOL AYRIMINDA
Iberia, Vueling ve British Airways’in sahibi IAG, Air Europa’nın yüzde 20’sine sahip. Sermaye artışıyla hisselerinin seyrelmesini önlemek için yeni yatırım yapması gerekecek. Air Europa’nın tahmini değeri 955 milyon avroya ulaştı.
THY'NİN STRATEJİK HEDEFİ: LATİN AMERİKA'YA DOĞRUDAN ERİŞİM
THY, bu yatırım sayesinde:
İber Yarımadası–Latin Amerika hattında güçlü bir ağa erişim,
Operasyonel sinerji ve ortak rota planlaması,
Yolcu ve kargo gelirlerini çeşitlendirme fırsatı elde edecek.
THY, söz konusu operasyonun 2033 uluslararası genişleme stratejisine tam uyumlu olduğunu vurguladı.