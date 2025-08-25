Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Türkiye ilham verdi: Ukrayna, MAM-L'den esinlenen güdümlü hava bombasını 3D yazıcıyla üretti

Türkiye ilham verdi: Ukrayna, MAM-L'den esinlenen güdümlü hava bombasını 3D yazıcıyla üretti

Türkiye’nin geliştirdiği MAM-L mühimmatından ilham alan Ukrayna, savunma sanayiinde çığır açan bir adım attı. İlk kez tanıtılan yeni güdümlü hava bombası, dış görünüşüyle MAM-L’ye neredeyse birebir benzerliğiyle dikkat çekti. Asıl büyük sürpriz ise üretim tekniğinde ortaya çıktı: mühimmatın tamamı 3D yazıcıyla basıldı. Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Carney’in de katıldığı fuarda tanıtılan bomba, Bayraktar TB2 için özel tasarlanmış olabileceği iddiasıyla büyük yankı uyandırdı.

Ukrayna’nın savunma sanayiinde çığır açan yeni mühimmatı, ilk kez bir fuarda tanıtıldı. 

Küçük boyutlu, güdümlü ve savaşta test edilmiş bu hava bombası, Türkiye'nin ünlü MAM-L mühimmatından esinlenerek üretildi. En dikkat çeken yönü ise, bu bombanın 3D yazıcıyla üretilmiş olması.

MAM-L'YE ŞAŞIRTICI BENZERLİK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in katıldığı savunma fuarında görücüye çıkan mühimmat, dış görünüşüyle hemen dikkat çekti. 

Gözlemler, mühimmatın Türkiye’de Bayraktar TB2 için Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L ile neredeyse birebir benzer olduğunu ortaya koydu.

Yeni mühimmat, MAM-L’de olduğu gibi benzer stabilizatör ve kontrol yüzeyi tasarımına sahip. Ayrıca, yarı aktif lazer arayıcı barındırdığı düşünülen burun kısmı ve İHA'lara monte edilebilecek özel aparatları da taşıyor.

3D YAZICI İLE ÜRETİLDİ

Yeni hava bombasının en çarpıcı özelliği, tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş olması. 

Gövdesindeki izlerden, metal yerine polimer tabanlı baskı teknolojisinin kullanıldığı açıkça görülüyor. 

BAYRAKTAR TB2'YE GÖRE TASARLANMIŞ OLABİLİR

Yeni bombanın özellikle Bayraktar TB2 tipi saldırı İHA’lardan atılmak üzere tasarlandığı iddiaları dikkatleri üzerine topladı. Boyutları, montaj mekanizması ve kontrol yüzeyi tasarımı bu ihtimali güçlendiriyor.  Ancak yetkililer, mühimmatın bambaşka bir görev için de geliştirilmiş olabileceğine de işaret etti.

