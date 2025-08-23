Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TB2'den kritik operasyon! Rus devriye botu nokta atışıyla imha edildi

TB2'den kritik operasyon! Rus devriye botu nokta atışıyla imha edildi

TB2'den kritik operasyon! Rus devriye botu nokta atışıyla imha edildi
Ukrayna ordusu, Türk yapımı insansız hava aracıyla Rusya’ya ağır bir darbe daha vurdu. Herson açıklarında gerçekleşen operasyonda, TB2’den fırlatılan lazer güdümlü mühimmatla bir Rus devriye botu nokta atışıyla imha edildi.

Ukrayna kuvvetleri, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracıyla Karadeniz’de bir Rus devriye botunu imha etti. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon 20 Ağustos’ta, Herson bölgesinde geçici olarak işgal edilen Zaliznyi Limanı açıklarında gerçekleşti.

Askeri kaynaklara göre, TB2’den fırlatılan MAM-C/L lazer güdümlü mühimmat hedefi tam isabetle vurdu. Saldırıda beş Rus mürettebatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

TB2'den kritik operasyon! Rus devriye botu nokta atışıyla imha edildi - 1. Resim

TB2'NİN 'ESNEK ROLÜ' ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2’ler, Ukrayna savaşının ilk günlerinden bu yana sahada aktif olarak kullanılıyor. Gelişmiş kameralar ve uzun menzilli gözetleme sistemleri sayesinde TB2’ler, son aylarda ağırlıklı olarak keşif ve istihbarat görevlerinde öne çıkmakta.

Yetkililer, Rusya’nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesi nedeniyle TB2’lerin saldırı operasyonlarında daha temkinli kullanıldığını açıkladı.

Ancak Herson açıklarındaki son operasyon, TB2’nin uygun koşullarda hala doğrudan angajmana girebileceğini gösterdi.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİ

Bayraktar TB2, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ilk haftalarında, Rus zırhlı araçlarına düzenlenen nokta atışlı saldırılarla dünya gündemine oturmuştu. 

O dönem paylaşılan görüntüler, TB2’yi Ukrayna direnişinin sembollerinden biri haline getirdi.

Bugün ise TB2’ler, hedef tespiti ve hassas mühimmat yönlendirme kabiliyetiyle Ukrayna’nın savunma stratejisinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

