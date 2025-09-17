Türkiye ve Baltık Devletleri Riga’da güvenlik zirvesinde buluştu!

Baltık Devletleri Parlamentolarının Dışişleri Komiteleri, Letonya’nın başkenti Riga’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ile bir araya geldi.

Toplantıda güvenlik durumu, bölgesel işbirliğinin artırılması ve Rusya’nın başlattığı saldırı savaşında Ukrayna’ya verilen destek ele alındı.

MİHKELSON: TÜRKİYE'NİN KATKISI HAYATİ

Estonya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Marko Mihkelson, zirvenin önemine dikkat çekti. Mihkelson, "Müttefikler olarak birçok ortak çıkarımız var. Savunma işbirliği yoğunlaştı ve Türkiye de bölgemizin güvenliğinin sağlanmasına daha fazla katkıda bulunuyor" dedi. Ayrıca Türkiye ile yakın bilgi alışverişi ve işbirliğinin kritik rol oynadığını vurguladı.

RUSYA, ORTA DOĞU VE NATO MASAYA YATIRILDI

Letonya parlamentosunda gerçekleşen görüşmelerde, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşı ve bunun Avrupa güvenliğine etkileri tartışıldı. Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel jeopolitik dengeler de gündeme geldi. NATO içindeki işbirliği ve ABD ile ilişkiler, toplantının diğer başlıkları arasında yer aldı.

BÖLGESEL TEHDİTLER GÖRÜŞÜLDÜ

Oturumda, Rusya’dan kaynaklanan mülteci baskısı da dahil olmak üzere karmaşık tehditler gündeme taşındı. Baltık ülkeleri ve Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanılarak bölgesel krizlere çözüm arandı.

NATO VE LETONYA'DAN ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantıya Letonya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları temsilcileri ile NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi de katıldı. Heyetler ayrıca Letonya Saeima Başkanı Daiga Mieriņa ile görüştü ve ülkenin en büyük mobil iletişim şirketi Latvijas Mobilais Telefons’u ziyaret etti.

ESTONYA'DAN GÜÇLÜ TEMSİL

Estonya, zirvede Dışişleri Komitesi Başkanı Marko Mihkelson ve Komite üyesi Luisa Rõivas tarafından temsil edildi.