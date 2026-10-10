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Türkiye'den Panama'ya geçmiş olsun mesajı!

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Türkiye'den Panama'ya geçmiş olsun mesajı!
Başlık ResmiTürkiye'den Panama'ya geçmiş olsun mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Panama’da meydana gelen depremin yol açtığı zarardan üzüntü duyduklarını belirterek Panama halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, mevcut bilgilere göre depremden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Panama’da meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, Panama'da dün meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Panama halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bu zor dönemde Panama ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Mevcut bilgilere göre, depremden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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