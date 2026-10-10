Türkiye'den Panama'ya geçmiş olsun mesajı!
Dışişleri Bakanlığı, Panama’da meydana gelen depremin yol açtığı zarardan üzüntü duyduklarını belirterek Panama halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, mevcut bilgilere göre depremden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığı bildirildi.
Kaydet
|
Dışişleri Bakanlığı, Panama’da meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Panama 7,7'lik depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı verildi
Açıklamada, Panama'da dün meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Panama halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bu zor dönemde Panama ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi: AFAD'dan açıklama geldi
Mevcut bilgilere göre, depremden etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.
Bizi Takip Edin