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Dünya

Panama 7,7'lik depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı verildi

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Panama 7,7'lik depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı verildi
Başlık ResmiPanama 7,7'lik depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı verildi

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik kıyılarındaki bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

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Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Panama City'de de hissedildi ve büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından bölgede çok sayıda kişi binalardan tahliye edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Panama'nın güney-orta kesimindeki Pitaloza Arriba kasabasına 10 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. İlk ölçümlerde depremin büyüklüğü 8 olarak açıklanırken, daha sonra 7,7 olarak güncellendi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin sığ olması nedeniyle etkisinin daha şiddetli hissedilmiş olabileceği belirtildi.

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TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

AFP'nin haberine göre ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Meksika'dan Peru'ya kadar uzanan doğu Pasifik kıyılarında tsunami dalgalarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Sistem tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgede depremin ardından üç saat içinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği belirtildi.

Uyarıda, insanların denize sürüklenebileceği veya sudaki enkaz nedeniyle yaralanabileceği ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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