Ada ülkesinde şiddetli deprem! 6,1'le sallandılar

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı bildirilmedi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DERİNLİK 10 KM

Depremin merkez üssünün Norsup bölgesinin 102 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan ağustos ayı sonunda da ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada da Vanuatu'da 6.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmiş ve ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

Deprem, 188 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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