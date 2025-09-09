Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Uçaklarda yeni yasak! O eşya sadece kabin bagajında taşınabilecek

Uçaklarda yeni yasak! O eşya sadece kabin bagajında taşınabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uçaklarda yeni yasak! O eşya sadece kabin bagajında taşınabilecek
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), aldığı yeni bir kararla şarjlı diş fırçalarının sadece kabin bagajında taşınabileceğini belirtti. 

ABD Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), yolcuların bagaj hazırlığı sırasında yapması gerekenler listesine bir madde daha ekledi. 

ARTIK SADECE KABİN BOYDA TAŞINABİLECEK

NYP’un haberine göre, elektrikli diş fırçaları artık sadece kabin boy bagajlarda taşınabilecek. Kararın elektrikli diş fırçalarındaki lityum pilin patlaması sonucu oluşabilecek risklere acil müdahale edebilmek için alındığı bildirildi. 

Uçaklarda yeni yasak! O eşya sadece kabin bagajında taşınabilecek - 1. Resim

Gaz kartuşları veya bütan ile çalışan saç maşası ve düzleştirici gibi kablosuz saç aletlerinin ise uçaklarda taşınmasının yasak olduğu anımsatılırken, bulundukları takdirde aletlere el konulacağı belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gürsel Tekin masayı yumruklayıp CHP'lilerin yüzüne söyledi: Ertan Yıldız'ı işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya karanlığa gömüldü: Her şey 5 saniyede oldu! - DünyaAlmanya karanlığa gömüldü!Dünya ne olduğuna kitlendi! Rusya’nın kritik altyapısı hacklendi: Yakıt ve Telekom ağları çöktü - DünyaTelekom ağları çöktü!Trump inkar edip yalanlamıştı! İmzalı mektup gün yüzüne çıktı - Dünya''Ben resim çizmem'' deyip yalanlamıştı...Nepal’de protestolar kontrolden çıktı: Başbakanlık Sarayları ateşe verildi! Başbakan istifa etti - DünyaBaşbakanlık Sarayları ateşe verildiUyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdi - DünyaUyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdiRomanya, Karadeniz için Türkiye’den korvet alıyor! 223 milyon avroluk anlaşma imzalandı - DünyaAvrupa ülkesi Türkiye’den korvet alıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...