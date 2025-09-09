Uçaklarda yeni yasak! O eşya sadece kabin bagajında taşınabilecek

ABD Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA), yolcuların bagaj hazırlığı sırasında yapması gerekenler listesine bir madde daha ekledi.

ARTIK SADECE KABİN BOYDA TAŞINABİLECEK

NYP’un haberine göre, elektrikli diş fırçaları artık sadece kabin boy bagajlarda taşınabilecek. Kararın elektrikli diş fırçalarındaki lityum pilin patlaması sonucu oluşabilecek risklere acil müdahale edebilmek için alındığı bildirildi.

Gaz kartuşları veya bütan ile çalışan saç maşası ve düzleştirici gibi kablosuz saç aletlerinin ise uçaklarda taşınmasının yasak olduğu anımsatılırken, bulundukları takdirde aletlere el konulacağı belirtildi.