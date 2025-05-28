Ülke kan donduran olayı konuşuyor! Teknede 11 kişinin cesedi bulundu

Karayipler ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de kıyıya vuran bir tekne ekiplerin dikkatini çekti. Teknede 11 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer kimlik tespiti yapılacağını açıkladı.

Karayipler'de bulunan Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Canouan Adası sahilinde bir tekne bulundu. Pazartesi sabah saatlerinde 45 metrelik bir teknenin kıyıya vurduğu ihbarını alan polis, teknede 11 kişinin cansız bedenini buldu.

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"BİR KISMI TAMAMEN BOZULMUŞ"

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğünü bildirerek, "Olay yerinde Mali pasaportları bulundu. Cesetlerin bir kısmı tamamen bozulmuş durumda" dedi.

DAHA ÖNCE DE TEKNEDE 19 CESET BULUNMUŞTU

Cesetlerin adli tıp incelemesi için morga kaldırıldığı aktarıldı. Karayipler'deki bir başka ülke Saint Kitts ve Nevis'te de ocak ayında 19 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu bir tekne bulunmuştu. Cesetlerin uzun süredir denizde bulunması nedeniyle çürüdüğü açıklanmıştı.