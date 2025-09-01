Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına siber saldırı! Rusya mı yaptı?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına siber saldırı! Rusya mı yaptı?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağına siber saldırı! Rusya mı yaptı?
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağı, Bulgaristan’ın Plovdiv kentine iniş yaparken GPS sisteminin devre dışı kalmasıyla kriz yaşadı. Pilotlar, yaklaşık bir saat havada tur attıktan sonra analog haritalarla manuel iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, “Rusya’nın GPS sabotajı” iddialarını gündeme taşıdı ve AB-Rusya gerilimini yeni bir krize sürükledi.

Brüksel - Plovdiv hattında tansiyon yükseldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in uçağı, GPS sisteminin devre dışı kalması üzerine manuel iniş yapmak zorunda kaldı. 

Son gelen gelişmeler doğrultusunda, Rusya’nın GPS hack saldırısı gerçekleştirmiş olabileceği şüphesiyle uluslararası kriz boyutu kazandı.

PİLOTLAR ANALOG HARİTALARLA ACİL İNİŞ YAPTI

Financial Times’ın haberine göre, von der Leyen’in Bulgaristan’ın Plovdiv şehrine inişi öncesi, uçağın bulunduğu tüm hava sahasında GPS sinyalleri kesildi. Uçak, yaklaşık bir saat boyunca havada tur attıktan sonra, pilotlar analog haritalar kullanarak manuel iniş gerçekleştirdi.

Bir AB yetkilisi, gelişmeyi şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bu inkar edilemez bir müdahaleydi."

GPS SİSTEMİNE BİLİNÇLİ SABOTAJ MI?

Bulgaristan Hava Trafik Hizmetleri Otoritesi de Şubat 2022’den bu yana bölgede GPS sinyal bozulmalarında ve “spoofing” (sahte sinyal yayma) vakalarında önemli bir artış yaşandığını doğruladı. Bu tür parazitlerin, hem uçaklar hem de yer kontrol sistemleri açısından ciddi operasyonel risk oluşturduğu uyarasında bulundu. 

MOSKOVA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, GPS müdahalesiyle ilgili tüm suçlamaları yalanladı. Ancak Avrupa kaynakları, olayın sıradan bir teknik arıza değil, potansiyel bir elektronik harp operasyonu olabileceği üzerinde duruyor.

TEHLİKE SINIRDA TIRMANIYOR

Söz konusu olay, von der Leyen’in Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte Belarus sınırına yaptığı ziyaretin hemen ardından yaşandı.

