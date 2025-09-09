Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdi

Uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’den İngiltere’ye uyuşturucu göndermek üzere hazırlık yapan bir organize suç örgütü, olay anında kaydettikleri bir video sayesinde yakayı ele verdi. 

ABD’den Lancashire kentine uyuşturucu kaçırmak isteyen bir organize suç örgütü, olay anında çektikleri video sayesinde yakalandı. 

Zack Higginson ve Andrew Taylor, ABD'den İngiltere’ye getirdikleri uyuşturucuları paketlerken kendilerini videoya çekti. Görüntülerde, uyuşturucuların örgütün diğer üyelerine teslim edildiği ve teslimatın organize edildiği anlar da yer aldı. 

Uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Video kayıtlarıyla yakayı ele verdiler - 1. Resim

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen Lancashire Polisi, Higginson'ın Şubat 2022 ile Nisan 2023 arasında Blackpool ve St Annes'de uyuşturucu tedarik hattını yönettiğini tespit etti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün aile üyelerinin, şoförlerinin, çok sayıda satıcı ve kuryenin de işin içinde olduğu belirtildi.

 Uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Video kayıtlarıyla yakayı ele verdiler - 2. Resim

15 FARKLI TELEFON NUMARASI KULLANMIŞ

Higginson'ın, aralarında İngiltere ve ABD numaralarının da bulunduğu en az 15 farklı telefon numarası kullandığı ortaya çıkarken, telefonunun incelenmesi sonucu uyuşturucu veya parayla ilgili 25 video tespit edildi. 

Uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Video kayıtlarıyla yakayı ele verdiler - 3. Resim

Örgüte mensup 9 üye uyuşturucu temin etmek ve uyuşturucu ithalat yasağını hileli yollarla aşmak için komplo kurmak suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kongresi ne zaman?Anadolu’nun beyaz hazinesi! Dünya peşinde... 5 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Romanya, Karadeniz için Türkiye’den korvet alıyor! 223 milyon avroluk anlaşma imzalandı - DünyaAvrupa ülkesi Türkiye’den korvet alıyor!Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı - Dünya22 yıl boyunca kalçasına saplı halde yaşamışTürkiye–Ermenistan arasında yeni köprü: Sınırları açmaya hazırız! - DünyaYıllar sonra ilk kez 'Türkiye' dediler!İsrail Ordusu'ndan Gazze'de yeni tahliye emri! Gazzeliler sürgün ediliyor - Dünyaİsrail Ordusu'ndan yeni tahliye emri!Norveç'te yangın faciası! 4 genç feci şekilde can verdi - DünyaYangın felaketi! 4 genç kız feci şekilde can verdiKüresel Sumud Filosu'na Tunus'ta İHA saldırısı! Görgü tanıkları o anları Turkiyegazetesi.com.tr'ye anlattı - DünyaKüresel Sumud Filosu’na Tunus’ta saldırı düzenlendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...