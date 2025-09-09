Uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon! Çektikleri video sonlarını getirdi

ABD’den Lancashire kentine uyuşturucu kaçırmak isteyen bir organize suç örgütü, olay anında çektikleri video sayesinde yakalandı.

Zack Higginson ve Andrew Taylor, ABD'den İngiltere’ye getirdikleri uyuşturucuları paketlerken kendilerini videoya çekti. Görüntülerde, uyuşturucuların örgütün diğer üyelerine teslim edildiği ve teslimatın organize edildiği anlar da yer aldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen Lancashire Polisi, Higginson'ın Şubat 2022 ile Nisan 2023 arasında Blackpool ve St Annes'de uyuşturucu tedarik hattını yönettiğini tespit etti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün aile üyelerinin, şoförlerinin, çok sayıda satıcı ve kuryenin de işin içinde olduğu belirtildi.

15 FARKLI TELEFON NUMARASI KULLANMIŞ

Higginson'ın, aralarında İngiltere ve ABD numaralarının da bulunduğu en az 15 farklı telefon numarası kullandığı ortaya çıkarken, telefonunun incelenmesi sonucu uyuşturucu veya parayla ilgili 25 video tespit edildi.

Örgüte mensup 9 üye uyuşturucu temin etmek ve uyuşturucu ithalat yasağını hileli yollarla aşmak için komplo kurmak suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldı.