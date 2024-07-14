Virüs İsrail’i kasıp kavuruyor! Ölü sayısı 31'i buldu

İsrail, Batı Nil virüsünün pençesinde. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre virüs sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü sebebiyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70’in üzerinde arttığını bildirdi. Haberde “olağandışı vakaların” özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs’te görüldüğü belirtildi. Uzmanlar vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama yapamıyor ancak bunun, “yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği” yorumunda bulunuyor.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsü ilk defa 1937’de Uganda’da Batı Nil bölgesinde görüldü. Virüs, ölümle sonuçlanabilen hastalıklara yol açıyor.