Xi Jinping Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü yağdırdı! "Türkiye yükselen güçlerin öncüsü"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pazar günü Tianjin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Tianjin’de gerçekleştirdikleri görüşmeyle ŞİÖ Zirvesi'nde dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin “kendi kendine yeterlilik ruhunu” öven Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimleri arasında daha güçlü bir işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE YÜKSELEN GÜÇLERİN ÖNCÜSÜ"

Xi, hem Türkiye’nin hem Çin’in “yükselen güçler” ve “Küresel Güney’in önemli üyeleri” olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çin-Türkiye ilişkilerinin üst düzeyde gelişmesi, her iki ülkenin temel çıkarlarına ve Küresel Güney’in ortak çıkarlarına hizmet ediyor.”

KÖPRÜ ROLÜ VURGUSU: KUŞAK-YOL & ORTA KORİDOR

Xi, iki ülkenin işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirterek, özellikle Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi’nin güney rotasında Türkiye’nin köprü rolüne işaret etti. Yeni enerji, 5G ve biyotıp gibi alanlarda da işbirliğinin artırılabileceğini söyledi.

55. YIL MESAJI

Çin lideri, gelecek yıl Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı olduğunu hatırlatarak, bu fırsatın ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıması gerektiğini ifade etti.

“Siyasi karşılıklı güveni pekiştirmeli, birbirlerinin temel çıkarlarını desteklemeli ve terörle mücadele işbirliğini güçlendirmeliyiz” dedi.

ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Xi, Türkiye ve Çin’in Birleşmiş Milletler, G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda yakın işbirliği yaparak uluslararası adaletin korunmasına katkıda bulunabileceğini belirtti.

ZİRVE KRİTİK DÖNEMDE YAPILIYOR

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşı, Ukrayna’daki çatışmalar ve küresel ticaret gerilimlerinin arttığı bir döneme denk geliyor. Zirve, Çin’in dönem başkanlığında Pekin yönetiminin ev sahipliği yaptığı beşinci yıllık buluşma olacak.