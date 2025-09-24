Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yemen'deki Husiler İsrail'i vurdu! Çok sayıda yaralı var

Yemen'deki Husiler İsrail'i vurdu! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yemen, İsrail, Saldırı, Drone, Yaralılar, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusunun Gazze'ye acımasız saldırıları sürerken, Yemen'den ateşlenen bir insansız hava aracı İsrail'in güneyindeki Eilat'ı vurdu. Saldırıda 20 kişi yaralandı.

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan patlayıcı yüklü İHA’nın ülkenin en güneyindeki Eylat kentini vurması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEMİR KUBBE ENGELLEYEMEDİ 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA’yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu belirtildi.

SAHL BÖLGESİNİ VURDU

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görüldü.

Yemen'deki Husilerin İsrail’e fırlattığı bir İHA 7 Eylül’de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Dinamo Zagreb nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi'nde görüştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'nin Dallas kentinde göçmenlik ofisine silahlı saldırı! Ölüı ve yaralılar var - DünyaABD'de göçmen ofisine silahlı saldırıÇin donanmasında büyük adım! En yeni ve gelişmiş hayalet uçağı, elektromanyetik mancınık sistemiyle havalandırıldı - DünyaÇin donanmasında stratejik hamleOrtadoğu’daki güç dengelerini sarsacak! Pakistan-Suudi Arabistan anlaşması ne anlama geliyor? - DünyaOrtadoğu’daki güç dengelerini sarsacak!Avrupa'da elektrik faturaları iki katına çıkınca Kremlin Trump'ı suçladı! "Dünyayı pahalı enerjiye zorluyor" - DünyaAvrupa'da elektrik faturaları iki katına çıktıSimit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi - DünyaSimit ve çay Times Meydanı'ndaEurovision 2025’te kriz büyüyor! İptal tehlikesiyle karşı karşıya... - DünyaEurovision iptal mi edilecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...