Yemen'deki Husiler İsrail'i vurdu! Çok sayıda yaralı var

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan patlayıcı yüklü İHA’nın ülkenin en güneyindeki Eylat kentini vurması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEMİR KUBBE ENGELLEYEMEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA’yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu belirtildi.

İlgili Haber Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi!

SAHL BÖLGESİNİ VURDU

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görüldü.

Yemen'deki Husilerin İsrail’e fırlattığı bir İHA 7 Eylül’de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.​​​​​​​