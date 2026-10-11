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Yemen'e giden tekne battı! 139 ölü çok sayıda kayıp var

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Yemen'e giden tekne battı! 139 ölü çok sayıda kayıp var
Başlık ResmiYemen'e giden tekne battı! 139 ölü çok sayıda kayıp var

Cibuti’den Yemen’e doğru hareket eden 300’den fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. En az 139 kişinin hayatını kaybettiği faciada 84 kişiden haber alınamazken, 80’den fazla kişi kurtarıldı.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında 300’den fazla göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15’i çocuk en az 139 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.

CİBUTİ’DEN YEMEN’E GİDİYORLARDI

IOM’un kazadan kurtulanların ifadelerine dayandırdığı açıklamaya göre olay, perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında, Cibuti’nin Aden Körfezi kıyısındaki Guhere bölgesi açıklarında, Babülmendep Boğazı yakınlarında meydana geldi.

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Cibuti’den Yemen’e doğru hareket eden ve 300’den fazla göçmeni taşıdığı belirtilen teknenin alabora olmasının ardından bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Cibutili ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, tamamının Etiyopyalı olduğu belirtilen 80’den fazla kişi kurtarıldı.

84 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

IOM Cibuti Misyonu Şefi Alexandre Coissac, yaşanan can kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Coissac, açıklanan can kaybı sayısının yalnızca Cibuti’de yetkililer tarafından defnedilen kişileri kapsadığına dikkat çekti. Bazı göçmenlerin hayatını kaybeden diğer kişileri defnettiğini belirten Coissac, bu kişilere ait naaşların yetkililer tarafından doğrulanana kadar resmi can kaybı istatistiklerine dahil edilmeyeceğini ifade etti.

Bölgede arama-kurtarma ve acil yardım çalışmaları sürüyor.

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BABÜLMENDEP BOĞAZI TEHLİKELİ GÖÇ ROTASI

Cibuti ile Yemen arasındaki en dar noktada yaklaşık 20 kilometre genişliğe sahip olan Babülmendep Boğazı, Afrika Boynuzu üzerinden göç eden binlerce kişinin kullandığı tehlikeli güzergâhlardan biri olarak biliniyor.

Cibuti, göçmenlerin Yemen’e geçiş noktası olmasının yanı sıra, Yemen’de yeniden şiddetlenen çatışmalardan kaçan binlerce kişi için de sığınma ve geçiş güzergâhı niteliği taşıyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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