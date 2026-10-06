Kongo'da katliam gibi kaza! İki tekne çarpıştı, 20'den fazla ölü var

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iki teknenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, şu ana kadar ise 59 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ekvator eyaletinin batısındaki Lukolela bölgesinde Ngombe kenti yakınlarında Kongo Nehri'nde iki tekne yere saatle 02.00’de çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Kongoda katliam gibi kaza! İki tekne çarpıştı, 20den fazla ölü var

59 KİŞİ KURTARILDI

Ekvator Eyaleti İçişleri Bakanı Crispin Mputu, teknelerden birinin Kinşasa ile Mbandaka arasında sefer yapan ticari bir tekne, diğerinin ise Mongala eyaletinden Kinşasa'ya giden yolcu teknesi olduğunu açıkladı. Mputu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 59 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Mputu, teknelerden birinin battığını ve enkazının 12 metre derinlikte olduğunu belirtti.

Kongoda katliam gibi kaza! İki tekne çarpıştı, 20den fazla ölü var

Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, çarpışma sonucu yolcu teknesinin battığını ve içerisinde 163 yolcunun bulunduğunu aktardı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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