Kongo'da 4 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu: Kenya'da ilk Ebola vakası görüldü

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve cumartesi günü Nairobi'ye gelen Kenya vatandaşında ilk Ebola vakasının kaydedildiğini, hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kenya'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kaynaklı ilk Ebola vakası tespit edildi. Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1 ay önce Ebola'dan rahatsızlanan ve farklı hastanelerde tedavi gören Kenya vatandaşının cumartesi günü başkent Nairobi'ye geldikten sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

TEMASLI OLAN 28 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Duale, hastanın cumartesi günü uçakla geldiğini ve Nairobi'deki havalimanında normal halk taramasından geçtikten sonra bir akrabası tarafından hastaneye götürüldüğünü, yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını aktardı. Duale, hastanın hayatını kaybettiğini, şu ana kadar aile üyeleri ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere 28 kişinin temaslı olarak tespit edildiğini belirtti.

Kongoda 4 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu: Kenyada ilk Ebola vakası görüldü

Duale, "Halkın paniğe kapılmaması gerektiğini, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm sistemlerin devreye sokulduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu. Kenya'da daha önce hiç Ebola vakası kaydedilmemişti.

KONGO'DA 4 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 binden fazla Ebola vakası tespit edilirken, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu, tarihindeki en büyük Ebola salgınıyla mücadele ediyor.

Salgın daha önce Uganda'ya da sıçramış, burada 20 vaka ve 2 ölüm bildirilmişti, ancak Dünya Sağlık Örgütü Ağustos ayında Uganda'yı "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan etmişti.

Kongoda 4 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu: Kenyada ilk Ebola vakası görüldü

Ebola, enfekte olmuş kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılıyor, ateş, kusma, ishal ve ağır vakalarda iç ve dış kanamaya neden olabiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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