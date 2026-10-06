Yapay zekâ tarafından üretilen çocuk cinsel istismarı içeriklerindeki korkunç artış, endişe verici boyutlara ulaştı. 2026’nın yalnızca ilk 6 ayında tespit edilen içerik sayısı, 2025 yılının tamamındaki rakamı yüzde 40 aştı. Uzmanlar, çocukların korunması için yapay zekâya yönelik daha sıkı kurallar getirilmesini istiyor.

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Yapay zekânın kötüye kullanılması, çocukların cinsel istismarıyla bağlantılı yasa dışı içeriklerin çoğalmasına neden oluyor. İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı (IWF), 2026’nın ilk yarısında binlerce yapay zekâ üretimi çocuk cinsel istismarı görüntüsü tespit edildiğini açıkladı.

6 AYDA 6 BİN 310 YASA DIŞI GÖRÜNTÜ

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, IWF tarafından 2026’nın ilk 6 ayında 6 bin 310 yapay zekâ üretimi çocuk cinsel istismarı görüntüsü tespit edildi. Bu sayı, 2025 yılının tamamında belirlenen 4 bin 500’den fazla görüntünün yaklaşık yüzde 40 üzerinde.

Dünya genelinde internet üzerindeki istismar içeriklerini takip eden IWF, tespit edilen görüntülerin büyük bölümünün kız çocuklarına ait olduğunu bildirdi. Çocukların çoğunlukla 7 ila 13 yaş arasında olduğu belirtildi. Yapay zekâ ile oluşturulan bu tür içeriklerin son yıllarda düzenli olarak arttığı, özellikle videolarda da ciddi bir yükseliş yaşandığı ifade edildi.

Yapay zekânın karanlık yüzü! Çocuk istismarı içeriklerinde rekor artış: 6 ayda... "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR"

IWF, rakamların yapay zekâ alanında yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösterdiğini açıkladı. Kurumun politika sorumlusu Hannah Swirsky, teknoloji şirketlerinin kötüye kullanılması daha zor ve güvenli yapay zekâ araçları geliştirmesi gerektiğini belirterek bağlayıcı kurallar çağrısında bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

İngiltere’de yapay zekâ tarafından oluşturulan çocuk istismarı materyallerinin zaten yasa dışı olduğu biliniyor. Bu tür içerikleri üretmek amacıyla yapay zekâ modellerini değiştirmek veya bu modelleri başkalarına dağıtmak da suç sayılıyor. Gerçeğe çok yakın çocuk cinsel istismarı içerikleri üretmek için özel bir model geliştirenler ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Yapay zekânın karanlık yüzü! Çocuk istismarı içeriklerinde rekor artış: 6 ayda... "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yapay zekânın kötüye kullanılması yalnızca yeni içeriklerin üretilmesiyle sınırlı kalmıyor. Çocukların gerçek fotoğraflarının yapay zekâ ile değiştirilerek müstehcen hale getirilmesiyle ilgili şikayetler de artıyor. Report Remove adlı hizmet, 2026’da çocuklara ait olduğu düşünülen sahte veya değiştirilmiş müstehcen görüntülerle ilgili 420 bildirim aldı. Bu sayı, 2025’teki 397 idi.

Artan risk nedeniyle İngiltere Ulusal Suç Ajansı ve IWF, ebeveynleri çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, hesapların gizli tutulmasını ve çocuklara ait fotoğrafların yalnızca güvenilen kişilerle paylaşılmasını tavsiye etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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