Rusya’nın İrkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanının ölümünün ardından ortaya atılan ‘veba salgını’ iddiaları günlerdir gündemden düşmüyor. Rusya iddiaları yalanlarken, veba haberlerinin bazı Rus medya kuruluşlarından silinmesi dikkat çekti. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan sınır kontrollerini sıkılaştırırken, ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Rusya’ya yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü’nde çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın hayatını kaybetmesi, bölgede veba salgını olduğu yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Bazı Rus medya kuruluşları Shipilova’nın ölümünün ardından hastalığın akciğer vebası olabileceğini öne sürerken, Rus yetkililer salgın iddialarını resmi olarak reddetti.

Rusya’da gizemli ölüm paniği! Dünya alarmda: Veba şüphesi artarken haberler bir bir silindi

‘NEDENİ BİLİNMEYEN ZATÜRRE’

Rusya Federal Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığı Denetim Servisi (Rospotrebnadzor), Shipilova’nın ‘nedeni bilinmeyen zatürre’ nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurum, bölgede salgın bulunmadığını ve durumun ‘kontrol altında’ olduğunu bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, İrkutsk’taki durumla ilgili söylenti ve spekülasyonlara itibar edilmemesini, resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.

Rusya’da gizemli ölüm paniği! Dünya alarmda: Veba şüphesi artarken haberler bir bir silindi

HABERLER TEKER TEKER SİLİNDİ

Öte yandan Rusya’da bazı medya kuruluşlarının veba iddialarıyla ilgili haberleri kısa süre içinde internetten kaldırması dikkat çekti. The Insider’ın aktardığına göre Kommersant, Trump yönetiminin Rusya’daki muhtemel salgın haberlerini takip ettiğini yazdıktan yaklaşık 25 dakika sonra hem internet sitesindeki haberi hem de Telegram paylaşımını sildi. REN TV’nin de İrkutsk’taki muhtemel veba vakalarıyla ilgili yayımladığı beş haberi kaldırdığı bildirildi.

Rusya’da gizemli ölüm paniği! Dünya alarmda: Veba şüphesi artarken haberler bir bir silindi

KOMŞU ÜLKELER ALARMDA

İddialar üzerine Orta Asya ülkeleri de tedbirlerini artırdı. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan, Rusya’dan gelen yolculara yönelik sınırdaki sağlık ve karantina kontrollerini sıkılaştırdı. Özbekistan’ın Rusya ile kara sınırı bulunmamasına rağmen benzer önlemler alması da gelişmelerin bölge ülkelerinde yakından takip edildiğini gösterdi.

Gelişmeler ABD yönetiminin de radarına girdi. Başkan Donald Trump, Rusya’daki muhtemel veba vakasına ilişkin ABD’nin durumu “çok yakından” takip ettiğini söyledi. Trump, Rusya’ya yardım etmeye hazır olduklarını belirterek, “Onlara yardım edeceğiz; mümkün olduğunca yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington’ın durumu yakından izlediğini açıkladı.

Rusya’da gizemli ölüm paniği! Dünya alarmda: Veba şüphesi artarken haberler bir bir silindi

DSÖ: HALK SAĞLIĞI RİSKİ DÜŞÜK

Endişelerin yayılmasının ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilgilere göre genel toplum için halk sağlığı riskinin düşük göründüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

28 yaşındaki teknisyen, 29 Eylül'de ağır zatürree belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Shipilova, 2 Ekim sabaha karşı hayatını kaybetti. Bazı Telegram kanalları ise aynı gün, Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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