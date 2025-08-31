Yoğun bakımdaki Türk vatandaşına kelepçe taktılar! New York Belediye Başkanı devreye girdi

ABD’nin New York kentinde bisiklet taksi sürücülüğü yapan Türk vatandaşı Musa Çetin, polis tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

KELEPÇEYLE GETİRİLDİ, TEPKİLER SONRASI ÇIKARILDI

New York’un Manhattan bölgesinde turist taşıyan pedicab (bisiklet taksi) sürücüsü Musa Çetin, bilinmeyen bir nedenle New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde fenalaşan Çetin, acil olarak Bellevue Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Musa Çetin’in bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesine alındı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Çetin’in ayaklarının hastane yatağında kelepçeli olduğu görülünce sosyal medyada büyük tepki toplandı.

Yoğun bakımdaki bir hastaya kelepçe takılması "insanlık dışı" olarak yorumlandı. Tepkiler üzerine polis, kelepçeleri çıkardı.

ŞİKAYETLER BELEDİYE BAŞKANI'NA ULAŞTI

Olayın yankıları büyürken, New York Belediye Başkanı Eric Adams'a birçok şikayet ulaştı. Bunun üzerine devreye giren Müslüman Toplum İlişkileri Kıdemli Danışmanı Muhammed Amin, hastane önünde Musa Çetin’in yakınlarıyla görüştü.

Amin, New York Polis Teşkilatı (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaparak, olayın soruşturulduğunu ve NYPD'nin resmi bir açıklama yapacağını duyurdu.

NEW YORK POLİSİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olay kamuoyunda geniş yankı bulmasına rağmen New York Polis Departmanı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı sürecine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.