Yunan basını Türkiye Gazetesi’ni kaynak gösterdi! Ankara tartışması Avrupa’yı ikiye böldü

İlk olarak Turkiyegazetesi.com.tr'nin duyurduğu habere göre, Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk yeni savunma programına Türkiye’nin resmen dahil olması, kıta genelinde dengeleri değiştirdi.

Avrupa Birliği, muhtemel tehditlere karşı kolektif savunma kapasitesini artırmak amacıyla 150 milyar avroluk e SAFE adlı yeni bir savunma fonunu resmen onayladı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ilk olarak duyurduğu habere göre, Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk yeni savunma programına Türkiye’nin resmen dahil olması, kıta genelinde dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin AB savunma işbirliğine entegrasyonu, hem askeri hem ekonomik açıdan büyük yankı uyandırırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta endişeye yol açmıştı.

Yunanistan’ın Türkiye’yi Avrupa savunma projelerinden dışlama girişimleri, Brüksel’de karşılık bulmadı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis net bir mesaj vererek, "Türkiye'nin savunma üretim kapasitesi, Fransa'nın yaklaşık 30 katı. İnsansız sistemlerde lider, mühimmat konusunda ABD ile kritik ortak. Bu tabloyu görmezden gelemeyiz" dedi.

"TÜRKİYE GAZETESİ DETAYLI HABERLEŞTİRDİ"

Yunan basını, Türkiye’de konunun nasıl ele alındığına da dikkat çekti. Kathimerini, "Türk basını, Miçotakis’in casus belli açıklamalarını ' haberleştirdi" ifadelerine yer verdi. Türkiye Gazetesi'ne açık referans verilerek, Ankara’nın bu çağrıyı Avrupa’nın çifte standardı olarak yorumladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara’nın 1995’te aldığı ve Yunanistan’ın Ege’de kara sularını genişletmesi durumunda “savaş nedeni” sayılacağını ilan eden kararı hedef alarak, bu tehdidin kaldırılmasını şart koşmuştu.

Öte yandan Miçotakis, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması için zemin arandığını ve önümüzdeki aylarda Türkiye ile üst düzey bir toplantı düzenlenmesinin planlandığını açıkladı. Yunan lider, iki ülke arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını da savundu.

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ: 12 MİL HAMLESİ KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te oybirliğiyle kabul ettiği bildiride, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunun Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit edeceği ve böyle bir durumda hükümete her türlü önlem, gerekirse askeri tedbir alma yetkisi verildiği ilan edilmişti.

Yunanistan’ın, 1995’te Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak Ege kara sularını genişletme yetkisini kendi hükümetine vermesi üzerine Türkiye sert tepki göstermişti. TBMM’nin Haziran 1995’te kabul ettiği bildiride, Türkiye’nin Ege’deki hayati çıkarlarını korumak adına gerekirse askeri önlemler alınabileceği vurgulandı.