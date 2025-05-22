Miçotakis'ten skandal talep: Türkiye AB Fonuna girmesin diye TBMM’yi hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği’nin yeni savunma projelerine katılımını hedef alan skandal bir açıklamada bulundu. Miçotakis, Türkiye'nin AB savunma fonlarına erişim için “savaş tehdidi” anlamına gelen 1995 tarihli TBMM kararını kaldırması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin AB Savunma Fonuna resmen katılmasını hazmedemeyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dikkatleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevirdi.

Miçotakis, Ankara’nın 1995’te aldığı ve Yunanistan’ın Ege’de kara sularını genişletmesi durumunda “savaş nedeni” sayılacağını ilan eden kararı hedef alarak, bu tehdidin kaldırılmasını şart koştu.

Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu mesajı doğrudan ileteceğini belirtti.

Ankara’nın Avrupa savunma iş birliklerine, özellikle SAFE gibi silahlanma programlarına katılabilmesi için, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik tehditlerin sona ermesi gerektiğini ileri sürdü.

Öte yandan Miçotakis, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması için zemin arandığını ve önümüzdeki aylarda Türkiye ile üst düzey bir toplantı düzenlenmesinin planlandığını açıkladı. Yunan lider, iki ülke arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığını da savundu.

TÜRKİYE'DEN NET MESAJ: AVRUPA GÜVENLİĞİNDE DIŞLAMA OLMAZ

Türk Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Yunanistan’ın Türkiye’yi dışlamaya yönelik tutumunu eleştirerek, “Avrupa güvenliği Türkiye’siz düşünülemez. Bu tür yaklaşımlar hem iyi niyetli değildir hem de başarısızlığa mahkumdur” dedi. Kaynak ayrıca, ikili meselelerin çok taraflı platformlara taşınmasının yapıcı bir çözüm üretmeyeceğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN AB SAVUNMASINDAKİ ROLÜ ARTIYOR

Türkiye’nin, AB’nin 150 milyar avroluk yeni savunma fonu SAFE başta olmak üzere Avrupa projelerine katkısı, özellikle Bayraktar SİHA’ları ve savunma sanayisindeki seri üretim kabiliyetiyle öne çıkıyor. Ankara, NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak, Avrupa savunma mimarisinde kilit rol üstlenmeye hazırlanıyor.