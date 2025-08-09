Yunan muhalefeti Türkiye karşısında pes etti: Erdoğan'ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız!
Yunanistan’da muhalefetten gelen sözler Atina’da adeta deprem etkisi oluşturdu. Helenik Çözüm Partisi lideri Kyriakos Velopoulos, mevcut hükümetin Türkiye karşısında tamamen geri adım attığını savunarak, “Artık Ege’de kablo bile döşeyemeyeceğiz, Erdoğan’ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız” dedi.
Yunanistan’da muhalefet cephesinden Türkiye’nin Ege’deki konumunu güçlendirdiğini kabul eden açıklamalar geldi.
Helenik Çözüm Partisi (Hellenic Solution) Başkanı Kyriakos Velopoulos, mevcut hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde “taviz üstüne taviz verdiğini” söyledi.
"KABLO DÖŞEYEMEYECEK, ÇAMAŞIR ASAMAYACAĞIZ"
Velopoulos, Real FM’de katıldığı programda, “Sonunda, sahip olduğumuz hükümetle, Türkiye sadece Ege Denizi’ne kablo döşememize izin vermeyecek, aynı zamanda balkonlarımıza çamaşır sermemizi de yasaklayacak” ifadelerini kullandı.
"Yunan muhalefet lideri, Türkiye karşısında peş peşe geri adım atan mevcut hükümetin ülkenin egemenliğini erittiğini savunarak 'bir an önce gitmesi gerektiğini' söyledi."
TÜRKİYE'NİN EGE'DEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ
Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yürütülen enerji ve deniz yetki alanı tartışmaları, Yunanistan’da hükümetin Türkiye karşısında pasif kaldığı yönündeki eleştirileri artırdı.
Pentapostagma’da yayımlanan haberde, Türkiye’nin Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Libya’daki hamleleri, Yunanistan’ın “hayati çıkarlarını tehdit ettiği” iddiasıyla çarpıtıldı.
Haberde, Türkiye’nin Azerbaycan’dan Orta Doğu’ya uzanan enerji ve ticaret koridorlarında kilit rol oynadığı, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde etkin arabuluculuk yaptığı ve Zengezur Koridoru projesini desteklediği belirtildi. Yunan yorumcular, bu gelişmelerin İsrail ve Yunanistan’ın stratejik planlarını bozduğunu açıkça dile getirdi.