Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunan muhalefeti Türkiye karşısında pes etti: Erdoğan'ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız!

Yunan muhalefeti Türkiye karşısında pes etti: Erdoğan'ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunan muhalefeti Türkiye karşısında pes etti: Erdoğan&#039;ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunanistan’da muhalefetten gelen sözler Atina’da adeta deprem etkisi oluşturdu. Helenik Çözüm Partisi lideri Kyriakos Velopoulos, mevcut hükümetin Türkiye karşısında tamamen geri adım attığını savunarak, “Artık Ege’de kablo bile döşeyemeyeceğiz, Erdoğan’ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız” dedi.

Yunanistan’da muhalefet cephesinden Türkiye’nin Ege’deki konumunu güçlendirdiğini kabul eden açıklamalar geldi. 

Helenik Çözüm Partisi (Hellenic Solution) Başkanı Kyriakos Velopoulos, mevcut hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde “taviz üstüne taviz verdiğini” söyledi.

"KABLO DÖŞEYEMEYECEK, ÇAMAŞIR ASAMAYACAĞIZ"

Velopoulos, Real FM’de katıldığı programda, “Sonunda, sahip olduğumuz hükümetle, Türkiye sadece Ege Denizi’ne kablo döşememize izin vermeyecek, aynı zamanda balkonlarımıza çamaşır sermemizi de yasaklayacak” ifadelerini kullandı. 

"Yunan muhalefet lideri, Türkiye karşısında peş peşe geri adım atan mevcut hükümetin ülkenin egemenliğini erittiğini savunarak 'bir an önce gitmesi gerektiğini' söyledi."

TÜRKİYE'NİN EGE'DEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege’de yürütülen enerji ve deniz yetki alanı tartışmaları, Yunanistan’da hükümetin Türkiye karşısında pasif kaldığı yönündeki eleştirileri artırdı. 

Pentapostagma’da yayımlanan haberde, Türkiye’nin Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Libya’daki hamleleri, Yunanistan’ın “hayati çıkarlarını tehdit ettiği” iddiasıyla çarpıtıldı.

Haberde, Türkiye’nin Azerbaycan’dan Orta Doğu’ya uzanan enerji ve ticaret koridorlarında kilit rol oynadığı, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde etkin arabuluculuk yaptığı ve Zengezur Koridoru projesini desteklediği belirtildi. Yunan yorumcular, bu gelişmelerin İsrail ve Yunanistan’ın stratejik planlarını bozduğunu açıkça dile getirdi.

Kaynak: Dış Haberler

Arda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran, Zengezur anlaşmasını alçakça hedef aldı! "Trump’ın paralı askerleri için mezar olacak" - Dünyaİran, Zengezur'u alçakça hedef aldı!CIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine teslim edildi - DünyaCIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine ilettiTarihi barışta Türkiye damgası! Fidan: Bize önceden bilgi verildi - DünyaTarihi barışta Türkiye damgası!Türk Hava Yolları, Air Europa’ya ortak oluyor! 275 milyon avroluk teklif ortalığı karıştırdı - DünyaTürk Hava Yolları, Air Europa’ya ortak oluyor!Almanya semalarında 536 gizemli drone! Askeri üsler kuşatma altında mı? - DünyaAlmanya semalarında 536 gizemli drone!Senegal’den Türkiye’ye büyük çağrı: Gelin, birlikte büyüyelim - DünyaAfrika ülkesinden Türkiye'ye çağrı
Sonraki Haber Yükleniyor...