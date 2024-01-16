- Güncelleme Tarihi:
Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Son deprem haberi komşudan geldi. Yunanistan'da saat 08:20 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk verileri paylaştı...
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listede birçok yere ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi