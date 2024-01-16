Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

16 Ocak 2024 08:42 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 08:53

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk verileri paylaştı...

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listede birçok yere ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.