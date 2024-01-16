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    Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son deprem haberi komşudan geldi. Yunanistan'da saat 08:20 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak duyuruldu.

    Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk verileri paylaştı...

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listede birçok yere ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Dünya > Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
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