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Haberler > Dünya > Yunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap

Yunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;dan İsrail&#039;e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, İran ve Hizbullah'ın tehditlerinin ardından Yunanistan'dan yardım isteyeceklerini açıklamıştı. Yunan yetkililer ise tek müdahalelerinin "vatandaş tahliyesiyle sınırlı" olacağını söyledi.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'in, "saldırıya uğramaları halinde Yunanistan'dan yardım talep edecekleri, Güney Kıbrıs'ın da bu denklem içinde olduğu" şeklinde basına yansıyan açıklamasına, Yunan yetkililer "müdahalemiz vatandaş tahliyesiyle sınırlı olur" cevabını verirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bunun "Orta Doğu'dan sivillerin Kıbrıs'a tahliyesini içeren Estia Planı ile ilişkilendirilemeyeceğini" bildirdi.

Yunan ve Rum yetkililer, İsrail Ulaştırma Bakanı Regev'in, "ülkesinin bir saldırıya uğraması halinde Atina ve Kıbrıs'tan yardım talep edebileceği" yönünde basında yer alan açıklamasını değerlendirdi.

Yunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap - 1. Resim

YUNANİSTAN'DAN, İSRAİL'E OLAY CEVAP

İsrailli Bakan Regev'in açıklamalarını Yunan haber sitesi "in.gr"ye değerlendiren Yunan yetkililer, ülkenin, Orta Doğu'daki gelişmelere sadece vatandaşların tahliye edilmesiyle dahil olacağını bildirdi.

Atina'nın herhangi bir müdahalesinin yalnızca Yunan vatandaşlarının tahliyesiyle sınırlı olacağının altını çizen yetkililer, şu ana kadar herhangi bir tahliye talebinin bulunmadığını da vurguladı.

Yetkililer, 4 Ağustos'ta Lübnan'daki Yunan vatandaşlarına yardım için acil telefon hattının aktif hale getirildiğini de hatırlattı.

Yunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap - 2. Resim

GKRY'DEN İSRAİL'E 'ESTİA PLANI' MESAJI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, ülkesi ile ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Alpha News'te yer alan habere göre, Rum Başkanlık Sarayı'nda gazetecilerle bir araya gelen Rum Sözcü Letimbiotis'e, bazı basın mensupları, Regev'in "saldırıya uğramaları halinde Yunanistan'dan yardım talep edecekleri, Güney Kıbrıs'ın da bu denklem içinde olduğu" yönündeki açıklamasını sordu.

Letimbiotis, bu soruya "İsrail Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları, Güney Kıbrıs'ın olağanüstü bir durumda Orta Doğu'dan sivillerin Kıbrıs'a tahliyesini içeren Estia Planı ile ilişkilendirilemez." cevabını verdi.

Konstantinos Letimbiotis, İsrailli Bakanın bu açıklamasından, kendi vatandaşlarını kendi ülkelerine götürme konusunda GKRY ile istişare içinde olmadıklarını anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz şu anda Estia Planı'nın (Bir kriz/savaş halinde Orta Doğu'daki sivillerin Kıbrıs Adası'na tahliye edilmesi) olası aktifleştirilmesine yönelik hazırlıklara odaklanmaya devam ediyoruz. Açıklama, İsrail vatandaşlarının Kıbrıs'a taşınmasıyla ilgili değildir. İsrail vatandaşlarının kendi gemileriyle, İsrail'e götürülmeleriyle ilgilidir. Bu konuda 'Kıbrıs Cumhuriyeti' (Güney Kıbrıs) ile istişare halinde olmadıklarını anlıyoruz. Biz şu anda Estia Planı'nın olası aktifleştirilmesine yönelik hazırlıklara odaklanmaya devam ediyoruz."

Sözcü Letimbiotis, bölgede gerilimin tırmanmasını istemediklerini belirterek, güvenlik koşullarının uygun olması halinde Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım götürmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Yunanistan'dan İsrail'e Gazze tepkisi! Yardım çağrısına olumsuz cevap - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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