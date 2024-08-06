Hizbullah'tan dron sürüsüyle saldırı! İsrail doğruladı: Yaralılar var

Hizbullah, İsrail'e kamikaze dron sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayı doğrulayan İsrail Savunma Kuvvetleri yaralananların olduğunu duyurdu.

Siyonist İsrail, dün akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ebba bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın 'Rıdvan Birimi' komutanlarından Ali Jamal Aldin Jawad öldürüldü.

İsrail'in bu saldırısında Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyinebir dizi dron ve roket saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ DUYULDU

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.

Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

HİZBULLAH TELEGRAM'DAN DUYURDU

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Akka’da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insanız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetti.

İSRAİL DOĞRULADI: YARALILAR VAR

Konuyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri'nden de açıklama geldi. Saldırıyı doğrulayan İsrail, birkaç kişinin yaralandığını açıkladı.

X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok sayıda düşman İHA Lübnan'dan İsrail'e geçti. Olay sırasında birkaç sivil yaralandı. İHA'lardan birinin önü kesildi."

Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'a İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.