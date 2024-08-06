Japonya'daki törende Hiroşima Valisi'nden İsrail'e tepki
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombasına attığı atom bombalarında ölen 70 bin kişi anıldı. Katliamın 79. yıldönümünde konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki Yuzaki, "Çocuklar ve yaşlılar kurşunlarla, füzelerle parçalanıyor" sözleriyle dikkat çekti. Valinin bu sözlerinin ardından Japonya'da kadrajlara İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen getirildi.
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının üstünden 79 yıl geçti.
HİROŞİMA BARIŞ ANITI'NDA ANMA TÖRENİ
Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen anma töreninin ardından üzerinde barış mesajlarının yer aldığı fenerler nehire bırakıldı.
Hayatını kaybeden 70 bin kişi anısına Hiroşima Barış Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Tören kapsamında Japon polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
JAPONYA'DAN İSRAİL'E PROTESTO
Hiroşima Valisi Yuzaki Yuzaki, ABD katliamının yıldönümünde açıklamalarda bulundu.
Hiroshima Valisi Yūzaburō konuşmasında "Çocuklar ve yaşlılar kurşunlarla, füzelerle parçalanıyor" ifadelerine yer verdiği sırada, kamera kadrajına İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen alınarak uzun uzun gösterildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi