Japonya'daki törende Hiroşima Valisi'nden İsrail'e tepki

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 18:52 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombasına attığı atom bombalarında ölen 70 bin kişi anıldı. Katliamın 79. yıldönümünde konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki Yuzaki, "Çocuklar ve yaşlılar kurşunlarla, füzelerle parçalanıyor" sözleriyle dikkat çekti. Valinin bu sözlerinin ardından Japonya'da kadrajlara İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen getirildi.