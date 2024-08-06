'Klavye soytarısı' küstah paylaşımlarına devam ediyor! İsrailli bakan Yisrael Katz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor. Dün Erdoğan'ın 'Klavye soytarısı, sosyal medya şarlatanı' diyerek eleştirdiği Katz, bu kez de Instagram'a getirilen erişim engeli üzerinden Erdoğan'a küstah sözler sarfetti. Katz, paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur ve CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Zaman zaman Türkçe paylaşım yaparak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Katz, yeni mesajında da yine çirkin açıklamalara imza attı.

YİNE 'INSTAGRAM' ÜZERİNDEN SALDIRDI!

Katz bu kez de, Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri Heniyye'ye yönelik mesajları engellediği gerekçesiyle kapatılan Instagram'a getirilen erişim engelini diline doladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Hamas'ı kucaklayan bir lider" olarak değerlendiren Katz, konuşmasının devamında "Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ VE CHP'Yİ ETİKETLEDİ

X hesabından yaptığı paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka yöntemiyle hazırlanmış bir fotoğrafını da ekleyen Katz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Katz, paylaşımını Türkçe, İbranice ve İngilizce olarak yaptı.

Katz, 4 gün önce de yine Instagram'a getirilen erişim engeli nedeniyle Erdoğan'ı hedef almış ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemişti.

İmamoğlu bu paylaşım üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman." mesajını yazmıştı.

ERDOĞAN KATZ'A DÜN CEVAP VERMİŞTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından sürekli Türkiye'yi ve kendisini hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’a sert sözlerle ilk defa cevap vermişti.

Katz için 'Klavye soytarısı' ifadesini kullanan Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"İsrail’in soykırım politikasına en net tepkiyi veren biziz. Heniyye’nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Ülkemizin bu tavrının Netanyahu hükûmetinde nasıl bir rahatsızlık oluşturduğunu görüyoruz. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığını tercih edenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz."