İmamoğlu'ndan Katz'ın paylaşımına yeni cevap: Bu manevralar enteresan

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın İmamoğlu'nu etiketleyerek yaptığı Erdoğan paylaşımı ile ilgili İBB Başkanı'ndan yeni açıklama geldi. İmamoğlu, "İsrail Dışişleri Bakanı, yaptığı bir açıklamaya beni niye ekledi? Ben bunu anlayamadım. 5,5 yıldır buradayım ben tebrik etmeye bile gelmediler. Bu manevralar enteresan. Ben gerekli cevabı verdim" dedi.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, dün Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek tepki çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

İsrailli bakanın açıklamalarına Türkiye'den art arda tepkiler gelirken gözlerin çevrildiği İmamoğlu da bir paylaşım yapıp şunları söylemişti:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman.

"GEREKEN CEVABI VERDİM"

İmamoğlu, bugün de skandal paylaşıma ikinci bir cevap verdi ve şu ifadeleri kaydetti:

Seçimden önce terör örgütü adına biri konuşur, bizi över, 'Niye böyle dedi' diye anlatılır. İsrail Dışişleri Bakanı, yaptığı bir açıklamaya beni niye ekledi? Ben bunu anlayamadım. 5,5 yıldır buradayım ben tebrik etmeye bile gelmediler. Beni bu konuda niye etiketledi, düşünmeden edemiyorum. Bu manevralar enteresan. Ben gerekli cevabı verdim.

KATZ NE DEMİŞTİ?

İşte Katz'ın X üzerinden yaptığı tepki çeken paylaşımı:

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.