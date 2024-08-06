Hizbullah lideri Nasrallah'tan İsrail'e gözdağı: Artık müzakerelerle çözülmeyecek bir sorun

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, İsrail'in Beyrut'taki suikastında ölen Hizbullah komutanı Fuad Şükür için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Fuad Şükür ile saldırıdan 1 saat önce konuştuklarını belirten Nasrallah, "8 Ekim'den beri operasyon odasındaydı, idare ve takip ediyordu." dedi. İsrail'in Gazze'deki soykırımına da karşı çıkan Nasrallah, "Filistin meselesi artık müzakerelerle çözülmeyecek bir sorun olmuştur" şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Hizbullah komutanı Fuad Şükür için düzenlenen anma töreninde konuştu.

İsrail tarafından öldürülen Hizbullah komutanı Fuad Şükür hakkında konuşan Nasrallah, "Şehit olmadan 1 saatten daha az bir süre önce konuştum. 8 Ekim'de o ana kadar Fuad Şükür operasyon odasındaydı, idare ve takip ediyordu. İletişimdeydik. Lübnan destek cephesinde istenen onun sakin duruşu, hikmeti, zekası ve ağırlığıydı. Tüm bunlara o layıktı." dedi.

Fuad Şükür'ün büyük bir genel kültüre sahip olduğunu belirten Nasrallah, "Ekonomiden, askeriden, güvenlikten, astronomiden her şeyden bahsederdi. Açıklama gücü çok güzeldi. Fikrini açıklamak istediğinde hiç kekelemezdi. Temiz bir zihni vardı. O bir üstaddı. O bir eğiticiydi. Bazı üstadlar vardır yetiştirmezler. Ama o çalıştığı ortamda tesirliydi, birçok şehit komutanı o yetiştirdi." şeklinde konuştu.

Nasrallah, "Filistin meselesi artık müzakerelerle çözülmeyecek bir sorun olmuştur." ifadeleriyle dikkat çekti.

YOUTUBE NASRALLAH'IN VİDEOSUNU KALDIRDI

YouTube, Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın açıklamalarının canlı yayınlandığı videoya erişim engeli getirdi.