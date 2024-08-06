İsrail ordusu Hizbullah komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'ı öldürdü

İsrail, Fuad Şükür'ün ardından bir Hizbullah komutanını daha hedef aldı. İsrail ordusunun, motosikletle seyir halindeyken Ali Cemaleddin Cevad'ı hava saldırısıyla öldürdüğü açıklandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.



Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

ALİ CEMALEDDİN CEVAD, RIDVAN GÜCÜ'NÜN ÖNEMLİ BİR KOMUTANIYDI

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Zibdin beldesinden 37 yaşındaki Hizbullah mensubu Ali Cemaleddin Cevad'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin bir görüntü yayınlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürdü.

MOTOSİKLETLE SEYİR HALİNDEYKEN VURULDU

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi.

HİZBULLAH KOMUTANI FUAD ŞÜKÜR BEYRUT'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen İsrail saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü doğruladı.

Örgütün lideri Hasan Nasrallah, Şükür'ün öldürülmesine cevap vereceklerini; saldırının kırmızı çizgiyi aştığını ve çatışmaları yeni bir aşamaya taşıdığını söyledi.