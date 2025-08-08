Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan'ın eski Başbakanı Samaras'ın kızı epilepsi krizinden öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın eski Başbakanı Antonis Samaras'ın 34 yaşındaki kızı Lena Samaras'ın vefat ettiği bildirildi. Genç kadının epilepsi krizi geçirdikten sonra devlet hastanesine kaldırıldığı burada nörolog bulunmaması üzerine başka bir hastaneye sevk edilirken ikinci bir kriz yaşadığı öğrenildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Lena Samaras dün (perşembe) geçirdiği epilepsi krizi sonucu başkent Atina'daki Sismanoglu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samaras, burada nörolog bulunmaması nedeniyle Evangelismos Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

İKİ KERE EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede nörologların muayenesi sırasında ikinci kez epilepsi krizi geçiren Lena Samaras, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daha önce epilepsi hastalığı bulunmadığı belirtilen 34 yaşındaki Lena Samaras, inşaat mühendisiydi.

MİÇOTAKİS BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Antonis Samaras'a ve eşi Georgia Samaras'a başsağlığı ve sabır diledi.

Miçotakis, "Lenas Samaras'ın ani ve böylesi acı bir şekilde kaybı hepimizi üzüntüye boğdu. Ben ve (eşim) Mareva'nın aklı, Antonis ve Georgia'da. Onların acısı bizim acımızdır. Güç ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

Antonis Samaras, 2009-2015 yıllarında, Miçotakis'in bugün liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanıydı. Samaras, 2012-2015 yıllarında ise Başbakanlık görevinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

