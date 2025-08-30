Yunanistan’ın radarları çöktü! Hava sahasında alarm

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe (Karpathos) adalarındaki radar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında büyük bir güvenlik açığı oluştu.

Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, durumun uçuş güvenliğini tehdit ettiğini ve yönetimin ihmali nedeniyle uluslararası itibarın zedelendiğini açıkladı.

Hava sahasında yaşanan radar krizi, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan hava trafiğini doğrudan etkiledi. Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği tarafından yapılan sert açıklamada, Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin ya bozuk olduğu ya da işlevini yitirdiği ifade edildi.

RODOS VE KERPE'DE RADARLAR DEVRE DIŞI

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Rodos'un Attavyros Dağı’nda bulunan radarın yıllar önce sabotaj sonucu hasar gördüğü ancak bugüne kadar yenilenmediği belirtildi. Kerpe (Karpathos) adasındaki radar sisteminde ise sürekli arızalar yaşandı.

Açıklamada "Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması, hava trafiğinin kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor" ifadeleri yer aldı.

"YUNANİSTAN ULUSLARARASI ALANDA ZAYIF GÖRÜNÜYOR"

Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros imzasıyla yayınlanan bildiride, mevcut krizin münferit bir arıza olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı sistematik olarak ihmal ediliyor. Uçuş güvenliği için hayati önem taşıyan sistemler yenilenmezken, yönetim tanıtım projelerine milyonlar harcıyor. Bu tablo, artan trafik ve jeopolitik gerilim döneminde ülkenin itibarını yerle bir ediyor."

ATİNA HAVALİMANI DA RADAR KRİZİ YAŞIYOR

Ülkenin en büyük havalimanı olan Eleftherios Venizelos’ta da radar arızaları ve frekans problemleri nedeniyle büyük bir kriz yaşandığı da kaydedildi. Terminal radarlarının sadece birinin çalıştığı belirtilirken, doğu pistinin aletli iniş sistemi (ILS) aylarca devre dışı kaldı.

Frekanslarda yaşanan parazitler ve kapsama sorunlarının hava trafiğini yönetilemez hale getirdiği vurgulandı. Akarna Dağları’ndaki yayın merkezinde frekanslar haftalarca düzgün çalışmadı ve yetkililer ancak tamamen devre dışı kaldığında müdahale etti.

AVRUPA KOMİSYONU'NA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri, Avrupa Komisyonu’na "Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı" sunulacağını açıklarken, bu planın hazırlanmasında hiçbir hava trafik kontrolörünün yer almamasını da sert sözlerle eleştirdi.

"Yönetim, sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapmaktadır. Uçuş güvenliği için kritik bilgilerden habersiz olan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişin hatalarını tekrarlatacaktır" denildi.

"RADAR BOZUK, KOLTUK YOK, HAŞERELER DOLAŞIYOR"

Basın açıklamasında, operasyon alanlarında hijyen sorunu yaşandığı, kontrolörlerin oturacak koltuk bulamadığı ve radar merkezlerinde haşerelerin dolaştığı iddia edildi. YPA yönetimi ise bu sorunlar yerine uçak boyamaya ve gösterilere ağırlık verdi.

"DİSİPLİN YASASI BASKI ARACI OLUYOR"

Kontrolörlerin yaptığı açıklamalara göre, yeni Disiplin Yasası tasarısıyla birlikte sendika temsilcilerine baskı uygulanıyor. Eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı, bu durumun uçuş güvenliği gibi hayati konuların üstünü örttüğü ifade edildi.