Yurtta çıkan yangında 5 kişi yanarak can verdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir yurtta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Küle dönen binadan 8 kişi ise sağ çıkarıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Balaşiha şehrindeki yurtta yangın çıktığı belirtildi.
GÖÇMEN TARAFINDAN KULLANILIYORMUŞ
Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yanan binadan 8 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Rus basınına yansıyan haberlerde yurdun göçmenler tarafından kullanıldığı kaydedildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı