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Yurtta çıkan yangında 5 kişi yanarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Yangın, Göçmen, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir yurtta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Küle dönen binadan 8 kişi ise sağ çıkarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Balaşiha şehrindeki yurtta yangın çıktığı belirtildi.

GÖÇMEN TARAFINDAN KULLANILIYORMUŞ

Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yanan binadan 8 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Rus basınına yansıyan haberlerde yurdun göçmenler tarafından kullanıldığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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